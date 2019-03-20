شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: وقف تحصيل المستحقات الحكومية بـ«الكاش» اعتبارًا من أول مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن هناك اتجاها داخل الحكومة لتنفيذ الشمول المالي من خلال العمل بالمصارف والبنوك والحصول على خدمات بنكية بأسعار مخفضة من أجل التوجه إلى مجتمع نقدي لا يتعامل بالأموال «الكاش»، وذلك ضمن رؤية مصر في عام 2030.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنه سيتم وقف التحصيل الكاش ابتداء من أول مايو المقبل مع جميع المستحقات الحكومية.

وتابع رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية أنه جرى توفير العديد من طرق الدفع الإلكترونية للمواطنين الذين يدفعون المستحقات الحكومية، وبالتالي لن يحتاج المواطن الذهاب إلى المصلحة الحكومية من أجل دفع قيمة رسوم الخدمة.