شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس محمد رمضان تتخطى 2.5 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت أغنية فيروس للفنان محمد رمضان، التي طرحه، الثلاثاء، نحو 2.5 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، وذلك عبر قناته الرسمية.

ويستعد محمد رمضان لإحياء أولى حفلاته الغنائية، في 29 مارس، بعد أن حقق محمد رمضان مؤخرًا نجاحًا باهرًا، بأعماله الأخيرة، وأغنياته «نمبر وان، القمر، مافيا»، وهذه الأغاني لا تخلو منها أي مناسبة، كما اشتهر محمد رمضان بما يقدمه في الكليبات، وأنه يظهر فيها بصحبة الحيوانات المفترسة، ما يجذب انتباه الجمهور.