شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: رحلات عمرة للأمهات المثاليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة، الأربعاء، لتكريم الأمهات المثاليات عن تقديم 3 رحلات عمرة للأمهات المثاليات الأوائل على مستوى محافظة القاهرة، مقدمة من مؤسسة عطا جاد الخيرية.

كما أعلن الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية -بحسب بيان- عن تقديم 4 رحلات عمرة للأمهات المثاليات والذين تم اختيارهن عن طريق القرعة.

وقدم محافظ القاهرة الشكر للجمعيات الأهلية التي ساهمت في تنظيم الحفل وشاركت في تقديم الهدايا المالية والعينية للأمهات.

محافظ القاهرة يسلم الأمهات المثاليات رحلات عمره

محافظ القاهرة يسلم الأمهات المثاليات رحلات عمره

محافظ القاهرة يسلم الأمهات المثاليات رحلات عمره

محافظ القاهرة يسلم الأمهات المثاليات رحلات عمره