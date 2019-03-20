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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: رحلات عمرة للأمهات المثاليات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة، الأربعاء، لتكريم الأمهات المثاليات عن تقديم 3 رحلات عمرة للأمهات المثاليات الأوائل على مستوى محافظة القاهرة، مقدمة من مؤسسة عطا جاد الخيرية.
كما أعلن الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية -بحسب بيان- عن تقديم 4 رحلات عمرة للأمهات المثاليات والذين تم اختيارهن عن طريق القرعة.
وقدم محافظ القاهرة الشكر للجمعيات الأهلية التي ساهمت في تنظيم الحفل وشاركت في تقديم الهدايا المالية والعينية للأمهات.
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