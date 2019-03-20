شكرا لقرائتكم خبر عن «العلاج الطبيعي»: بعض أعضاء «الأطباء» تركوا مشاكل المهنة وتفرغوا لاختلاق المشاكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن بعض أعضاء نقابة الأطباء يتعمدون اختلاق المشكلات مع باقي نقابات المهن الطبية وعلي رأسهم الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، التي تفرغت للاعتراض على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، والذي تمت إعادته للجنة الصحة بمجلس النواب.

وأشار إلى أن نقابة الأطباء تهمل ضبط مزاولة مهنة الطب، والتصدي للعديد من المشكلات الخاصة بأعضائها، كالأخطاء الطبية البالغ نسبتها 10٪، وسرقة الأعضاء، وتدريب وتأهيل الأطباء لتحسين المنظوم الصحية، وتتفرغ لاختلاق المشكلات مع باقي نقابات المهن الطبية.

وأضاف «سعد»، خلال المؤتمر الصحفي لنقابة العلاج الطبيعي، أن مشروع القانون الذي تم اعادته للجنة الصحة بمجلس النواب، تقدم به عشر أعضاء مجلس الشعب، وليست النقابة كما تزعم مينا وأعضاء مجلس نقابة الأطباء، وهناك 70 ألف خريج بـ22 كلية للعلاج الطبيعي، مؤكدًا أن العلاج الطبيعي مهنة مستقرة، وتعمل منذ 56 عام.

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وتابع: «الأطباء يعتبرون أنفسهم أسياد المهن الطبية، لذلك يتصارعون مع باقي نقابات المهن الطبية دائم، رغم أن مهنة العلاج الطبيعي مهنة مستقرة، وليس لها علاقة بالأطباء».

ولفت «سعد» إلى أن أحد أعضاء مجلس النواب أكد له خلال اتصال هاتفي أن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أكد له عدم اطلاعه على نصوص قانون العلاج الطبيعي، الذي تعترض عليه نقابته.

وقال الدكتور حافظ شوقي، وكيل النقابة، إنهم يهتمون بمصالح المرضى، بالسعي لمواجهة دخلاء مهنة العلاج الطبيعي، وغير المتخصصين، وإخطار وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق كافة المراكز والمنشآت غير المتخصصة أو المخالفة، في حين أن أحد الأطباء الذي يشغل مدير إدارة بوزارة الصحة قدم طلب لتعيين خريج كلية تربية رياضية كأخصائي علاج طبيعي في أحد المستشفيات.

وأوضح شوقي أن أخصائي العلاج الطبيعي يشاركون في كافة الحملات القومية، ومنتشرون في كل أرجاء الجمهورية، وأصبح من غير المقبول أن يستغل أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء مكانه لإثارة الفتن بين المهن، كما أثاروها مع العلميين، والأسنان والبيطريين والصيادلة.

وأكد الدكتور أسامة حفني، عضو مجلس النقابة: «الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي، أرسل خطابات لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، يطالب بالتعامل مع خريجي العلاج الطبيعي كأخصائيين مؤهلين لإجراء فحص وتقييم شامل للمريض، ووضع خطة العلاج ومتابعة تنفيذه، وذلك يعنى أنه في حالة عدم الالتزام بتوصيات الاتحاد فسيتم عدم اعتماد خريجي كليات العلاج الطبيعي بالخارج، وخروج مصر من عضوية الاتحاد التي حصلنا عليها منذ أكثر من 60 عاما، مشيرا إلى أن 30٪ من خريجي العلاج الطبيعي يعملون بالخارج».