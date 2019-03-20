شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينفي المعلومات المغلوطة حول نظام التصحيح الإلكتروني للثانوية التراكمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تفقد في زيارة مفاجئة إلى أحد مدارس العجوزة الثانوية كي نختبر الشبكات ونظام الامتحان الإلكتروني على الطبيعة.

وقال «شوقي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء: «أمضيت قرابة الساعتين مع طالبات الأول الثانوي وهالني ما يعتقدونه من افكار مغلوطة حول نظام التصحيح الالكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام التراكمي الجديد والمقرر أن تبدأ الأحد المقبل من خلال أجهزة التابلت، ثم رأيت لاحقا ما يروجه البعض (المجهول الهوية) على مواقع التواصل وما تروجه مافيا الدروس لإرهاب الطلاب».

وشدد الوزير على أنه «لا أساس لهذا الكلام من الصحة من قريب أو بعيد والغريب ان من كتبه لم يري أو يعلم شيئا عن نظام التصحيح الإلكتروني اللذي نعمل عليه منذ عامين كاملين».

وأوضح «شوقي» أن «هذا الكلام كذب كبير وارهاب للطلاب بلا سند أو دليل من أي نوع»، مضيفًا: «فنظام التصحيح لا يوجد على التابلت وكل ما يتضمنه هذا البوست ما هو إلا عبث كبير ولا علاقة له بنظام التصحيح الجديد على الإطلاق».

وتابع قائلا: «سنري جميعا نظام التصحيح الإلكتروني الرائع المعمول به في ارقي مدارس وجامعات العالم في الامتحان الاسترشادي القادم يوم ٢٤ مارس».

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وأكد أن «نظام التصحيح الجديد يستخدم الكمبيوتر لتصحيح الأسئلة متعددة الاختيارات ومصححين من المعلمين المدربين يصححون الأسئلة المفتوحة أو المقالية».

وأضاف أن «نظام التطوير في المرحلة الثانوية مدروس من قبل علماء من مصر ومن حول العالم ومن مؤسسات دولية كبري»، مشيرا إلى أن «الصف الأول الثانوي عام نجاح ورسوب كما ذكرنا مرارا وتكرارا ولا تغيير في هذا».

وأكد شوقي أن «امتحان يناير الماضي والامتحان القادم في مارس لا علاقة لهم بالنجاح والرسوب أما امتحانات نهاية الترم الثاني ستمنح فرصتين في كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق اكثر من ٥٠٪؜؜ للتقدم إلى الثاني الثانوي».

وتابع أن الصف الثاني الثانوي ليس ولن يكون تجريبيا وسوف تستخدم درجاته مع الثالث الثانوي لحساب المجموع المؤدي لدخول الجامعة ولا رجعة في هذا.

وطالب شوقي من الطلاب وأولياء امورهم ألا يتناقلون معلومات بلا مصدر معلوم أو دليل، وأن يحرصوا على السؤال عن صاحب الخبر وعن دليله على ما يقول.

وقال إننا «ماضون على طريق تطوير التعليم من اجل ابنائنا جميعا ولو كره الكارهون لنهضة ورفعة مصرنا الجميلة».