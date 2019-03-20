شكرا لقرائتكم خبر عن ما بعد المجزرة.. «المصري اليوم» مع ذوي ضحايا حادث أوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في طريقها إلى مستشفى أوسيم المركزي، حملت زوجة خالد خفاجي، ضحية مجزرة أوسيم، ابنهما الرضيع «أحمد»، 8 أشهر، فيما حملت زوجة محمد فوزي، الضحية الآخر، ابنتها «نيرة»، عامين، إذ أرادت السيدتان أن يشاهد الرضيعان جنازة والديهما في الساعات الأولى من صباح أمس قبل دفنهما بمدافن الجبل: «شوفوا أبوكم.. بقيتوا يتامى، نادوا عليه يا بابا»، فبكى الكبار وعلا صراخ النساء.

الحادث راح ضحيته 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق محمود رمضان، 36 عامًا، النيران عليهم من بندقية آلية بصورة عشوائية، كما أصيب معاون مباحث وأمين شرطة بقسم شرطة أوسيم خلال تبادل إطلاق الرصاص حيث سقط المتهم قتيلاً.

بطول الرصيف المواجه للمستشفى، جلست عشرات النساء المتشحات بالسواد في انتظار خروج جثامين ذويهن، ولم يستجيبن لنصائح رجالهن بأن يبقين بمنازلهن اتقاءً لبرودة الطقس ولتخفيف ألم الانتظار: «دى آخر مرة نشوفهم فيها».

حضرت «سلمى» ابنة أحمد عبدالعليم، نجار مسلح، 63 عاماً، أحد الضحايا، برفقة زوجها «فارس» إلى المستشفى، إذ لم تصدق ما سمعته خلال المكالمة الهاتفية التي تلقتها لتخبرها بمقتل أبيها، وقالت «سلمى» 31 عاماً: «افكرتهم بيكذبوا علىّ، وإن أبويا مماتش».

حاولت «سلمى» وغيرها من النساء اقتحام صفوف قوات الأمن المتمركزة أمام بوابة المستشفى: «عاوزة أشوف أبويا.. إحنا عاوزين ندفنه حرام عليكم»، ثم عادت السيدة إلى صفوف النساء، مطلقة صرخات متتابعة حزنًا على أبيها.

جاء أحد الرجال، 84 عاماً، لينهر «سلمى» بسبب صراخها: «اطلبوا له الرحمة.. العويل لن يفيد أحدًا، ولن يعيد الموتى، احتسبوه عند الله». وطلبت إحدى السيدات من «سلمى» أن تكف عن العويل: «إحنا هنحزن يا بنتى طول العمر، وهنصرخ كل يوم، وكل ساعة علشان أبوكِ»، تسببت جملة تلك السيدة من أقرباء «عبدالعليم» في بكاء الجميع.

كانت زوجة «عبدالعليم»، السيدة المسنة، لا تقوى على الحركة، واكتفت بسرد تفاصيل مقتل زوجها وقالت: «الراجل راح يشرب كوباية شاى مع أبومحمود المتهم، يقوم يموت»، مشيرة إلى أن زوجها كان في زيارة منزلية لوالد المتهم للاطمئنان على حفيده، فأطلق المتهم النيران عليه ضمن آخرين من الأهالى.

انتبه الجميع فجأة إلى الشاب «صالح»، ابن الضحية خالد خفاجى، الذي اقتحم صفوف الشرطة وبدأ بالفعل في المرور من بوابة المستشفى، فحاول آخرون تقليده، وصرخ «صالح»: «عاوز أشوف أبويا يا ناس».

سيطرت الشرطة سريعاً على الأمر قبل اقتحام المستشفى، حتى يتمكن الأطباء الشرعيون من تشريح جثث الضحايا وإجراء فريق التحقيقات بنيابة شمال الجيزة المناظرات.

عندما عاد «صالح» إلى صفوف الأهالى خارج المستشفى، كان في حالة انهيار، قطع الشاب ملابسه وضرب نفسه، وقال بعض الأهالى إن مصيبة تلك الأسرة كبيرة، فعائل الأسرة الذي لقى مصرعه يعمل سائق «توك توك» ولديه 5 أولاد. لم يكن «صالح» متواجدًا في منزله وقت الحادث، كان في عمله «أرزقيا»، سأل الأهالى عن سبب التجمهر في محيط سكنه عند كوبرى الصفيرة ومستشفى أوسيم، فأخبروه: «فيه واحد اسمه محمود ضرب النار في كل الناس وقتل حوالى 5 أشخاص، وكمان أصاب معاون المباحث وشرطى».

توجه «صالح»، 23 عاماً، إلى منزله، وكعادته دخل إلى حجرة أبيه أولاً كما اعتاد ليطمئن على أحوال والده، فلم يجد أحداً من أفراد أسرته، فعاد إلى الشارع، فلم يجد جواباً لدى أحد، فدفعه فضوله إلى التحرك نحو المستشفى، وهناك وجد أشقاءه: «أميرة وهند ومحمد» وسط الناس يبكون، وإلى جوارهم الأم تحمل شقيقه الأصغر «محمد» على كتفها، فظن للوهلة الأولى أنهم يعزون عائلات الضحايا، ثم اكتشف أن والده أحدهم، وأنه أصبح المسؤول عن أسرة مكونة من 5 أفراد، نبه الأهالى «صالح» إلى أن المتهم قتل على يد الشرطة، وأن عائلته هربت من المنطقة.

تدافع أولاد الضحية حمدى زهير، راعى أغنام، نحو سيارتى إسعاف خرجتا من المستشفى في الثامنة مساء، إذ تصوروا أن السيارتين تحمل إحداهما جثة والدهم أو الضحايا.. لم يستوعبوا أولاد «زهير» الحادث إلى الآن، كان والدهم يجلس إلى جوار البقر والجاموس بمحيط منزله، فأصابته طلقات المتهم.

شرحت الشرطة لـ«عبدالحميد»، الابن الأكبر لـ«زهير»، أن الطب الشرعى يجب أن يشرح الجثة لتحديد سبب الوفاة، فقال الابن من فوره: «خلاص أبويا مات واللى حصل حصل، والمتهم مات، كنتم فين لما السلاح كان في بيت المتهم؟».

وقال صبرى البحراوى، نجل شقيقة الضحية «زهير»: «خالى ضحية كان بيحاول يمنع محمود إنه مايضربش نار تانى وكان بيقوله ارجع واتقى الله فضربه بالنار.. خالى مالوش ذنب».

اضطر قائدا سيارتى الإسعاف إلى فتح أبوابها أمام الأهالى المتجمهرين، لتأكيد خلوها من الجثث، كان الحديث يدور خارج المستشفى بأن الجثث سيتم نقلها إلى مشرحة زينهم تمهيدًا لتشريحها، فغضب الأهالى لاستعجالهم إجراءات التصريح بالدفن:«لازم ندفن أهلنا النهاردة، حتى لو نصف الليل».

تحركت القيادات الأمنية تجاه المستشفى، وطلبوا حضروا الأطباء الشرعيون، وضرورة تنفيذ إجراءات التصريح بالدفن في المستشفى:«الأوضاع الأمنية لا تسمح بنقل الجثث إلى مكان لآخر».

هدأت الأوضاع أمام المستشفى نسبيًا، توجه الجميع إلى والد محمد فوزى تليمة، لمواساته لمقتل ابنه صاحب الـ37 عامًا، كان صعباً أن يشاهدوا دموع الرجل العجوز، ومطالبته باستعجال دفن جثة ابنه الكبير، وقال الرجل وهو يمسح دموعه براحة يديه:«أنا مستعد اخرج اشتغل وأدبر نفقات بيت ابنى،.. كان مسكينًا ويعمل شيالاً للطوب والأسمنت باليومية، واتقتل وهو واقف على عتبة البيت».

التهبت الأحداث من جديد، وصل خبر وفاة الحالة الخامسة «نعمية عبدالجواد»، زوجة محمود عبدالجواد، المصاب أيضًا بالحادث، داخل مستشفى قصر العينى.

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انتشر الخبر أن الضحايا كثيرون ويمكن أن يتجاوزوا الـ20 شخصًا، ونفت الشرطة هذه الشائعة ولكن دون جدوى.

حضر خالد على، أحد أقرباء نعيمة، إلى محيط مستشفى أوسيم كان يبحث عن جثمانها، بعدما قرأ خبر مصرعها على المواقع الإلكترونية، أخبره الأهالى والعاملون بالمستشفى أن الضحية لفظت أنفاسها بمستشفى قصر العينى.

«دى كانت حامل في طفل، المتهم قتل روحين».. هكذا قال «علي»، وهو يغالب دموعه، بينما يتحدث إلى قريب له تواجد داخل مستشفى قصر العينى، ليخبره الأخير بوفاة ربة المنزل، متأثرة بإصابتها بطلق نارى في البطن.

وقال «علي»، للأهالى:«عرفت من قريبى بخروج نعمية من منزلها على صوت الطلقات، فوجدت زوجها مصابًا وملقى على الأرض، فظنت أنه لقى مصرعه».

«قتلت جوزى يا محمود»، قالت «نعيمة» للمتهم فرد عليها بوابل من الطلقات النارية، فوقعت بجوار زوجها على الأرض، ما جعل طفلهما «يوسف»، 15 سنة، يهرول نحو والديه ليفتح المتهم عليه النار، ويتلقى طلقة في ذراعه وأخرى في «خصيته».

وبالتوازى مع ذلك، صاحبت قوة أمنية من مباحث القاهرة والجيزة، جثة «نعمة» التي لفظت أنفاسها في مستشفى قصر العينى، إلى مشرحة زينهم، ورفقتها ابنها المصاب «يوسف»، وزوجها «محمود»، وذلك لعرضهم على الطب الشرعى، لبيان سبب وفاة السيدة، وإصابة الطفل ووالده.

وقال يوسف محمود، 15 سنة، طالب في الصف الثالث الإعدادى، أمام النيابة التي انتقلت إليه، إنه فوجئ بإطلاق أعيرة نارية بجوار منزله بأوسيم، فخرج ليطمئن على شقيقه محمد وأخته ندى، ففوجئ بأن المتهم يصوب تجاههم الرصاص فهرولوا، مضيفًا: أنه أصيب برصاصة في الخصيتين، ورصاصة أخرى في الكتف، وأجرى جراحتين لإخراجهما.

وشن أهالى وأسر ضحايا حادث أوسيم، هجومًا على قوات الأمن المتواجدة أمام مستشفى أوسيم المركزى، بسبب انتظارهم طيلة نحو 7 ساعات كاملة، أمام بوابات المستشفى انتظارًا لاستصدار قرارات النيابة العامة بتسليمهم جثث ذويهم والتصاريح الخاصة بدفنهم، وقال أحد الأهالى موجهًا حديثه إلى رجال الأمن:«كل شوية تقول لنا 5 دقايق وبقالنا 7 ساعات واقفين ومفيش حاجة حصلت نعمل إيه عشان نعرف الإجراءات دى هتخلص إمتى، اللى بيحصل هنا ده ميرضيش ربنا».

وحضر اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، ورضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وحكمدار المديرية، ووكلاء فرقة جنوب الجيزة و3 من مفتشى المباحث، وطالبهم الأهالى بضرورة دفن الجثث.

وعادت «المصرى اليوم» للأهالى للحديث عن المتهم وجريمته، فقال عدد من الجيران إن والد المتهم محمود كان مواظبًا على أداء الصلوات في موعدها بالمسجد، وأخ المتهم معروف بـ«الشيخ سيد»، ولكن المتهم كان معروف عنه أنه يتعاطى المخدرات وفى جميع الأحوال فوجئوا بإطلاقه النيران بصورة عشوائية.

وخرجت جثمانين الضحايا من المستشفى في الساعات الأولى من الصباح، ليتم تشييعها في جنازة مهيبة إلى مدافن منطقة الجبل، وحمل ذوو الضحايا النعوش، وسط بكاء ونحيب الرجال والنساء، وعندما تم وضع النعوش بالسيارات التف حولها الأهالى في مشهد مهيب، وصعد بعضهم أعلى السيارات ليذهب الجميع إلى المقابر.

وأحضر الأهالى كشافات الإضاءة لدفن الجثمانين، وتعاون سكان منطقة مستشفى أوسيم ونقلوا أعداد كبيرة من الأهالى إلى المقابر بسيارات ملاكى وركاب.

وفرضت الشرطة كردونا حول مكان الحادث، حتى مثول الجريدة للطبع، وبدأت فرق الأدلة الجنائية مباشرة عملها في رفع فوارغ الطلقات، كما تستمع فرق المباحث والنيابة العامة لشهود العيان، ورفع خبراء الأدلة الجنائية آثار الدماء التي أغرقت الأرض بمحيط الحادث، لمضاهاتها بدماء الضحايا والمصابين، والمتهم مطلق الرصاص.

وناظر فريق النيابة جثامين الضحايا وتبين أن كافة الإصابات ناتجة من طلقات نارية تم إطلاقها من مكان مرتفع، أسفرت عن وفاتهم، ولذا ه صدر قرار بنقلهم للمشرحة للتشريح، وكتابة تقرير مفصل عن الإصابات التي أودت بحياتهم.

وطلبت النيابة تقريراً طبياً عن حالة المصابين، لبيان الإصابات التي لحقت بهم، لكشف ملابسات الحادث، وطلبت استدعاء أفراد أسرة المتهم الذين غادروا المنطقة بالإضافة إلى زوجته، وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح المتهم الذي استخدمه في اطلاق النيران، وأرسلتها رفقة فوارغ الطلقات للمعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير عنه، ومطابقة الطلقات التي أصابت الضحية بتلك المستخدمة بالسلاح المضبوط.

وقال عدد من شهود العيان، خلال التحقيقات، إنهم أبلغوا قوات الشرطة بإطلاق المتهم «محمود» النيران بصورة عشوائية تجاع الأهالى عقب خلافات بينه وبين زوجته وأهلها، وعلى الفور انتقل النقيب إسلام عطيتو، معاون المباحث القسم إلى محل البلاغ، بصحبته قوة أمنية من بينهم أمين الشرطة على صلاح، وفور وصولهما فتح المتهم النار عليهما، فأصيبب الضابط بـ3 طلقات نارية في البطن والقدم، بينما أصيب أمين شرطة بطلقة في القدم، ما جعل القوة تطلب دعمًا للسيطرة على المتهم، فانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتعاملت مع المتهم ما أسفر عن مقتله، مؤكدين أن المتهم حضر إلى المنطقة وعائلته قبل 7 سنوات، وتزوج وأنجب 4 أطفال «بنت و3 أولاد».

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول ملابسات إطلاق النار العشوائى الذي وقع في مركز أوسيم، أمس الأول.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم إبلاغ مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بإطلاق شخص أعيرة نارية تجاه عدد من المواطنين قرب كوبرى الصفيرة بدائرة المركز، ما أدى لمصرع 4 وإصابة 3 أشخاص.

وانتقلت القوات على الفور وحال ضبطه أطلق أعيرة تجاههم فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن مصرعه وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، وضبط سلاح آلى وعدد من الطلقات النارية كانت بحوزته.

كشفت التحريات أن الجانى «محمود.م.س» 36 سنة، يمتلك مخزن مواسير بمكان الواقعة، ومشهور عنه تعاطيه الدائم للمواد المخدرة، خلال مشاجرة بينه وبين زوجته، خرج بحوزته سلاحاً آلياً وأطلق الرصاص بشكل عشوائى فقتل 4 أشخاص وأصاب 3 تصادف وجودهم بالمكان.