شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية العليا» تقضي بأحقية الكفيف في سيارة معفاة من الجمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت المحكمة الإدارية العليا أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية «الأكفاء» في الحصول على سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين أحمد منصور، وكامل سليمان، مجدى الجارحى، مبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة.

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وذكرت المحكمة في حكمها أن المشرع استهدف حماية ذوى الإعاقة وكفل لهم جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، وتأمينًا لهم لضمان العيش بحياة كريمة، ومن أجل ذلك وضع المُشرع حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية تُعينهم على المشاركة بصورة فعالة في المجتمع تعويضًا عن إعاقتهم.

وأوضحت المحكمة في الحكم الذي قبلت فيه الطعن المقام من شخص ذوى إعاقة «كفيف»، وألغت قرار وزارة المالية بالامتناع عن الموافقة له باستيراد سيارة يقودها له الغير مع منحه الإعفاءات الجمركية المقررة قانونًا، وقضت بأحقيته في استيراد السيارة دون أي ضريبة جمركية أو ضريبة القيمة المضافة.

وتضمنت التيسيرات ضمان حقوق المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وفقًا للضوابط التي قررها المُشرع وهى أن يكون استيراد السيارة من شخص ذي إعاقة «كفيف» بغرض استعماله الشخصى، وأن يقودها له سائقه الشخصي المؤمّن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.