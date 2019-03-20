شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يكرّم 32 أمًا مثالية: «ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتى ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية النشطة بالأمهات المثاليات وتكريم 32 أما مثالية منهن 6 أمهات من التضامن الاجتماعي وأم قبطية و4 أمهات ذوات احتياجات خاصة و4 أمهات لشهداء حادث القطار و3 أمهات لشهداء الجيش والشرطة و11 أما من المديريات الخدمية وأم من ديوان عام المحافظة وأم قيادة نسائية وأم رائدة ريفية بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري للمحافظة وعددٍ من مديرى المديريات الخدمية وأسر الأمهات المكرمات وذلك بنادي الشرطة بمدينة الزقازيق.

وأوضح المحافظ أن الأم هي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع فعلى كتفها يبنى البيت وتقوم برعاية أبنائها وتربيتهم لتصبح هي الوحيدة القادرة على ضخ جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار.

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ووجه «غراب» تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل ويقدمن كل يوم شهداء لرفعة هذا الوطن.

من جانبه، أكد محمد كمال، مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن «احتفالنا اليوم بتكريم الأمهات المثاليات يُعد تقليداً نبيلاً فالأم تمثل نبع الحنان وتقدم جيل نافع لنفسه ولوطنه»، مشيراً إلى أن «وزارة التضامن الإجتماعى تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة في أشكال عدة تتمثل في عمل أنشطة اجتماعية واكتساب المهارات المختلفة للمرأة وتقديم مساعدات ضمانية للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى في حالات المرض والأزمات، وكذا تقديم برنامج تكافل وكرامة الذي تقدمه الوزارة لتعمل في توفير حياه كريمة».

بينما أكد الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، أن «الدين الإسلامي الحنيف أوصى بالأم والوالدين لما لهما من فضلٍ كبير على الأبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة للمساهمة في بناء الأوطان وقال تحية واجبة لكل أم مصرية تضحي من أجل أبنائها وتغرس في نفوسهم حب الوطن».

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم عن مكانة الأم في الإسلام وفضل الوالدين، وقام كورال الهلال الأحمر بتقديم فقرات فنية وأغانٍ للأم وحازت على الاستحسان من الحضور، كما أجرى المحافظ قرعة علنية للأمهات المثاليات المكرمات لاختيار إحدى الفائزات برحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة.