شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مخالفة تموينية في حملة لضبط أسواق الواسطى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، تقريرًا عن سير العمل بلجنة المتابعة الميدانية الخاصة بالمرورعلى الأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكشف التقرير أن اللجنة شنت حملة مكبرة، الأحد الماضي، في مدينة الواسطى، أسفرت عن تحرير 52 مخالفة تموينية متنوعة شملت تحرير 18 جنحة لعدم حمل شهادات صحية، و11 جنحة لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 جنح لمخالفة اشتراطات الصحة العامة، و2 جنحة ذبح خارج المجزر الحكومي وعدم تغطية اللحوم بالشاش.

كما تم تحرير 4 جنح إدارة منشأة بدون ترخيص، و6 تقارير مخالفة للمخابز البلدية متعلقة بعدم النظافة ونقص الوزن، و4 محاضر خاصة بحيازة سلعة منتهية الصلاحية وعدم وجود سجل تجاري، إضافة إلى ضبط 45 كجم من الأغذية واللحوم منتهية الصلاحية.