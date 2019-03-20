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25 مليون جنيه لإقامة خزان مياه أرضي في البراجيل

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إبراهيم معوض 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأربعاء، بروتوكولا لإقامة خزان مياه أرضي بمنطقة البراجيل، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد المحافظ -بحسب بيان، الأربعاء- أن المشروع بتكلفة 25 مليون جنيه، وسيقام بسعة 6 آلاف م3، كجزء من مشروع تطوير منطقة أرض اللواء، وسيساهم في زيادة ضخ المياه وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مناطق: الصفطاوي وسلامة الراضي والطريق الأبيض.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع، إن المشروع ينفذ خلال 18 شهرا، وإن الأعمال ستحقق فرص عمل أثناء تنفيذها، إضافة إلى فرص العمل الخاصة بالإدارة والصيانة وسوف يقوم بتنفيذ تلك المشروعات المقاولون من القطاع الخاص المحلى تحت إشراف الجهاز والمحافظة.

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