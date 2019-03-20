شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بالانتهاء من إجراءات إصلاح وحوكمة شركات الأدوية بقطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور تامر عصام نائب وزيرة الصحة لشئون الدواء والدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية؛ حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية الهادفة لإصلاح وحوكمة أداء شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام، سعياً نحو زيادة الانتاج والعمل بكفاءة لتوفير مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين من الأدوية الحيوية وضمان حسن إدارة منظومة التخزين وآلية التوزيع في كافة أنحاء الجمهورية.

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وأضاف المتحدث الرسمي أنه فيما يخص خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية، عرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تعزيز شبكة توزيع الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار المشروع الحكومي المتكامل ذي الصلة.

وفي ذات السياق؛ تم استعراض خطة وزارتي الصحة وقطاع الأعمال لتطوير شركات الأدوية التابعة للدولة لإنتاج الدواء، كما قامت وزيرة الصحة بعرض جهود الحكومة في توفير الأدوية الحيوية للسوق المحلي وبناء احتياطي استراتيجي منها لتفادي أية أزمات قد تنجم عن عدم توافر الكميات المطلوبة.