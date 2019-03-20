شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. السكة الحديد تنقل كبار السن فى محطة مصر مجانا بسيارات جولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلن المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة تشغيل 4 سيارات جولف لنقل كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة مجانا من ساحة محطة مصر برمسيس إلى أرصفة المحطة والعكس، بناء على أوامر المهندس كامل الوزير وزير النقل.

صور.. السكة الحديد تبدأ تشغيل سيارات جولف بمحطة مصر لنقل كبار السن مجانا

أعلن المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة تشغيل 4 سيارات جولف لنقل كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة مجانا من ساحة محطة مصر برمسيس إلى أرصفة المحطة والعكس، بناء على أوامر المهندس كامل الوزير وزير النقل.

السيسى يوجه بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال وفقا للخطة الزمنية المقررة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من مسئولى وزارة قطاع الأعمال العام.





خالد صلاح يطالب بفتح باب تعديلات الدستور لمواد أخرى ويرحب بمواد مجلس الدولة

طالب الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس ادارة وتحرير الخليج 365، بفتح باب التعديلات الدستورية ليضم مواد أخرى لم تأتى فى المقترح المقدم للبرلمان من 155 نائبا.

رئيس مجلس النواب خلال أول جلسة الحوار المجتمعى: نحن بحاجة إلى دستور جديد

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على الحاجة إلى دستور جديد للبلاد، إلا إن البرلمان لا يملك الصلاحية من الناحية الدستورية لذلك، حيث يستلزم لإعداد ووضع الدستور الجديد سلطة تأسيسية لها معايير محددة.

سائق يضرم النار فى حافلة تقل أطفالا بإيطاليا احتجاجا على غرق المهاجرين

قالت السلطات الإيطالية، إن سائق حافلة تقل تلاميذ مدرسة أضرم النار فيها على مشارف ميلانو، اليوم الأربعاء، احتجاجا فيما يبدو على غرق مهاجرين فى البحر المتوسط، ونجا جميع الأطفال قبل أن تلتهم النيران الحافلة.

رئيس الوزراء يشيد بتنظيم ملتقى الشباب بأسوان.. ومجموعة عمل لتنفيذ التوصيات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء؛ لمناقشة واستعراض عددٍ من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

الخارجية تصدر توضيحا حول تصريحات سامح شكرى بعودة سوريا للجامعة العربية

أوضح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن ما تم تداوله على لسان وزير الخارجية حول عودة سوريا إلى مقعدها للجامعة العربية اجتزاء، مؤكدا أهمية تفاعُل الحكومة السورية مع مسار العملية السياسية فى جنيف ومسار جهود المبعوث الأممى لسوريا، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبحيث يتم الانخراط مع المساعى التى من شأنها استعادة سوريا لاستقرارها ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السورى الشقيق، وبما يتيح بحث عودة سوريا إلى الحاضنة العربية.

سفير البحرين فى بكين: مبادرة الحزام والطريق مفتاح السلام فى الشرق الأوسط

احتفلت اليوم رابطة التبادل العربى الصينى، بالذكرى الــ13 لتأسيسها فى مقاطعة شاندونج، حيث من المقرر أن تقام مدنية جميلة للتعاون العربى الصينى ضمن مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصينى شى جين بينج عام 2013، لربط العالم أجمع مرة أخرى بطريق تجارى.

صحيفة: القضاء الفيدرالى أصدر 63 حكما على الأقل ضد إدارة ترامب فى عامين

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن القضاء الفيدرالى قد حكم ضد إدارة ترامب 63 مرة على الأقل خلال العامين الماضيين، وهو سجل استثنائى من الهزيمة القضائية التى وضعت أجزاء كبيرة من أجندة الرئيس حول البيئة والهجرة وقضايا أخرى فى موقف حرج.

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الجنائية الدولية تقضى بـالسجن مدى الحياة على "سفاح البوسنة" رادوفان كاراديتش

أصدر قضاة استئناف بمحكمة تابعة للأمم المتحدة،اليوم الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة بحق زعيم صرب البوسنة السابق _ "سفاح البوسنة "ـ رادوفان كارادزيتش بعد إدانته بالإبادة الجماعية.

شاهد فى دقيقة.. حملة ترويجية لاستقبال توت عنخ آمون فى باريس

ينشر "دوت مصر" عددا من الصور الترويجية فى فرنسا، التى تروج لأهم حدث ثقافى خلال عام 2019، وهو معرض الملك الفرعونى توت عنخ آمون بعنوان "كنز الفرعون".

الحكومة تبدأ اجتماعها الأسبوعى لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة، كما يتابع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لشهر رمضان وتوافر السلع.

فيديو.. دار الإفتاء عن حكم التعامل بفيزا مشتريات البنوك: حلال ولا شئ فيه

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم التعامل بفيزا مشتريات لأحد البنوك، جاء فى نصه: (ما حكم التعامل بفيزا مشتريات بخصومات خاصة لبنك ربوى؟).

إحالة 11 متهما إلى جنايات أمن الدولة فى قضية محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية

أعلن المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة 11 متهمًا إلى جنايات أمن الدولة فى القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

ممثل الأزهر الشريف: الدستور ليس آيات قرانية أو نصوصا سماوية لا يمكن تعديلها

قال ممثل الأزهر الشريف الدكتور عبد المنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، إن الأزهر الشريف يثمن أى خطوة من شأنها تقدم البلاد، لافتاً إلى أن الدستور ليس آيات قرأنية مقررة أو نصوصاً لا يمكن تعديلها، فهى ليست من السماء، إنما أفكارا بشرية والبشر يجب أن يقدموا آرائهم.

صور.. رئيس البرلمان بجلسة حول تعديلات الدستور: نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعى، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور.





الأرصاد: طقس أول أيام الربيع دافئ شمالا حار جنوباً والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر طقس غدا الخميس، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

البنك الدولى: مشروع الطاقة الشمسية بأسوان أفضل مشروعاتنا تميزا فى العالم

سحر نصر: فوز مشروع الطاقة الشمسية بالجائزة السنوية للبنك شهادة نجاح لما حققته مصر من اصلاحات اقتصادية وجذب الاستثمارات