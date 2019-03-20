مصر | السجن 10 سنوات لمدير المشروعات بمحافظة القاهرة في تلقي رشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 10 سنوات لمدير المشروعات بمحافظة القاهرة في تلقي رشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات لمدير المشروعات بمحافظة القاهرة الأسبق، بتهمة تلقي رشوة 20 ألف مقابل اعتماد المستخلصات المالية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهم "وحيد. ف" 49 سنة بصفته موظفا عموميا، رئيس اللجنة الفنية المختصة بالإشراف على إدارة الجراجين رقمي 1،2 التابعين لديوان محافظة القاهرة، طلب وأخذ لنفسه مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من "عماد. ا" مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل اعتماد المستخلصات المالية المستحقة عن أعمال الإدارة التي تباشرها شركة الأخير لجراجي المحافظة.