مصر | "الداخلية" تنظم حفلا لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنظم حفلا لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حفلًا لتكريم أمهات وزوجات شهداء الشرطة، في إطار الاحتفالات بعيد الأم، بمقر النادي العام لضباط الشرطة بالجزيرة

وتم تكريم عددا من أسر شهداء الشرطة، ونقل تحيات وزير الداخلية لأسر الشهداء، واعتزاز هيئة الشرطة بتضحيات أبنائهن ومواقفهم البطولية وشجاعتهم في أداء واجبهم التي تعبر عن نشأتهم في بيئة مفعمة بالإخلاص والولاء للوطن، وأن حرص الوزارة على دعوتهم في تلك الاحتفالات يأتي تقديراً وعرفاناً لتضحيات ذويهم وعطائهم.

شارك في الحفل عدد من القيادات والضباط والفنانين الذين حرصوا على المشاركة بالاحتفال.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها لمراعاة البعد الاجتماعي والانساني لكافة رجال الشرطة وتنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية بتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر أبنائها الأبطال من الشهداء تقديراً لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.