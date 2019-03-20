مصر | مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع قوات "الأمن العام" بـ"السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع قوات "الأمن العام" بـ"السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة في مجال الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال، مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، فيما تم ضبط اثنين آخرين.

وورودت معلومات لمجموعات العمل مفتشي قطاع الأمن العام، تفيد بقيام أحد أخطر العناصر الإجرامية وشهرته "طارق" بالاتجار في المواد المخدرة، وبخاصة مخدر (الهيروين) متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مسْرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته لأسلحة وذخائر لاستخدامها في مقاومة القوات حال استهدافه لضبطه للحيلولة دون ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وحال ضبطه بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلته إطلاق النيران بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه وعثر بحوزته على بندقية آلية و2 خزينة آلية، و40 طلقة من ذات العيار، كيلوجرام لمخدر الهيروين، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالي، دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل عن ضبط عنصرين آخرين شديدي الخطورة بمدينة العاشر من رمضان لإتجارهم في المواد المخدرة وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين بلغت 180 جرام ) ومبالغ مالية من حصيلة البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.