مصر | حبس عاطلين لسرقتهما الدرجات البخارية في التجمع الخامس

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين لسرقتهما الدرجات البخارية بالتجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هما "رامي. ع"، 25 سنة، عاطل، و"خالد. ج"، 26 سنة، عاطل، واعترف المتهمين بارتكابهما وقائع سرقة الدراجات البخارية بدائرة القسم وتمكنا من سرقة 3 دراجات بخارية وبيع اثنين منها بمبلغ 5000 لكل واحد منهما.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي حدث بها وقائع السرقة تم تحديد هويت المتهمين وضبطهم.

وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.