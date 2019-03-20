مصر | مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين السائقين من أجل أولوية الركوب بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين السائقين من أجل أولوية الركوب بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين عدد من السائقين بموقف السلام، قام فيها رجال أمن دائرة القسم بفض الاشتباكات بين كلا الطرفين، واقتيادهم إلى القسم لتحرير المحضر اللازم.

وتعود الواقعة عندما تلقى قسم السلام أول، بلاغاَ يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من السائقين بموقف السلام للاختلاف على أسبقية تحميل الركاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للسيطرة على المشاجرة، والقبض على مثيرى الشغب

وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها، وتم تحرير محضر ، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة بالواقعة.