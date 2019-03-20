أخبار مصر | "قلاش" عن لائحة الجزاءات: نحن في خصومة مع "الأعلى للإعلام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قلاش" عن لائحة الجزاءات: نحن في خصومة مع "الأعلى للإعلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إن مجلس النقابة الجديد يجب أن يكون له بدائل سوى الشجب والإدانة ومناشدة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رفضًا للائحة الجزاءات التي أقرها.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المجلس الحالي لديه دروس مستفادة من موقف المجلس السابق من اللائحة، يجب أن يبني عليها، مؤكدًا أنه من حسن حظ هذا المجلس أن لديه زخم جمعيته العمومية التي لم يمر عليها أيام قليلة، ولديه 6 أعضاء جدد، بالإضافة إلى حالة الحوار التي تلازمت مع الانتخابات، فمازلات مسام الجمعية العمومية للنقابة مفتوحة، ومستعدة لتلبية ما يطلبه مجلس النقابة كدعم ومقاومة.

وتابع: "نحن في خصومة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونختصمه ونختصم رئيسه وكافة أعضائه، حتى لو كان منهم زملاء صحفيين، وكل من وافق على هذه اللائحة، وكل من صمت عليها خاصة من الصحفيين، شريك في هذ الجريمة، حتى من صمت صمته يعتبر مشاركة".

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وأكد "قلاش" أن لا أحد ينتمي لهذه المهنة يمكن أن يقبل أي مادة من مواد هذه اللائحة، أو يقبل هذا الأمر بأي شكل من الأشكال، موضحًا أن رد الفعل حول هذه اللائحة خلال الأيام القليلة الماضية، هو "رسالة" وصلت للمجلس الأعلى والجميع.

وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لائحة جزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولاقت هذه اللائحة رفضًا واسعًا من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى نقابة الإعلاميين.