أخبار مصر | اجتماعات تنظيمية مكثفة لـ مستقبل وطن مع أمناء مراكز 6 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماعات تنظيمية مكثفة لـ مستقبل وطن مع أمناء مراكز 6 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستعرض الاجتماع التنظيمى، مناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تكليف أمناء المراكز والأقسام، بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأول لإدارة الحملات الانتخابية، وكذلك مناقشة اقتراحات أمناء المراكز والأقسام بالمحافظات فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية.
وألقى المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، فى بداية كلمته، الضوء على المشروعات القومية الكبرى، وعن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بعد 25 يناير مرورًا بـ 30 يونيو إلى ما وصلنا إليه الآن، من استقرار في الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما أشار إلى التحديات التي تواجهها مصر داخليًا وخارجيًا، ورغم ذلك فإن القيادة السياسية تجاهد من أجل انجاز العديد من المشروعات الهامة والحيوية من أجل إنشاء وتكوين بنية أساسية قوية وتحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف "الخولى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظات مصر أجمع، بالإضافة إلى مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى المنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى وإدارة المهندسين العسكريين، ومشروعات الإسكان الإجتماعى.
وعن العاصمة الإدارية الجديدة، أشار "الخولى"، إلى إنها من المشروعات القومية فى مصر لضخامة المشروع ومساحته الشاسعة والعائد الاستثمارى والتنموى المتوقع منه واستيعاب الزيادة السكانية، موضحًا فوائد كبيرة للعاصمة الجديدة منها تقليل "كثافة الزحام" فى القاهرة ونقل الوزارات والهيئات الحكومية إليها، وهذا يساعد على إعادة القاهرة التاريخية لمكانتها مرة أخرى وجذب السياحة إليها من جديد، فالزحام بالقاهرة كان إحدى عقبات المستثمرين القادمين من خارج مصر، كما سيشجع الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين على زيادة أعمالهم فى مصر، حيث إن العاصمة الإدارية تمتلك جميع المواصفات العالمية من حيث توافر التكنولوجيا الحديثة والمبانى بالمواصفات العالمية والشوارع والخدمات، مؤكدا على أن تلك المشروع بدون تكلفة من ميزانية الدولة.