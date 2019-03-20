أخبار مصر | مستقبل وطن يحتفل بعيد الأم بدار رعاية المسنين ببورفؤاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن يحتفل بعيد الأم بدار رعاية المسنين ببورفؤاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، زيارة لدار المسنين ببورفؤاد بمناسبة عيد الأم وذلك لتقديم التهنئة للأمهات المقيمات بالدار.

ومن جانبه أكد محمود بدوى أمين عام قسم بورفؤاد، أن الأمانة قامت بتقديم التهنئة للأمهات بدار المسنين ببورفؤاد، وذلك بالتنسيق مع محمد عنبر أمين العلاقات العامة بقسم بورفؤاد أول حيث تم توزيع الهدايا العينية والورود علي النزيلات بالدار، وذلك في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها أعضاء الأمانه للأمهات داخل دار رعاية المسنين ببورفؤاد.

وفي سياق متصل، أكد عادل اللمعي أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد، علي تواجد الحزب في كافة المناسبات التي يعيشها الشعب المصري، وللتأكيد على دور المرأة ومكانتها العظيمة وأن الحزب يقوم بدوره المجتمعى المنوط به تجاه المراه المصريه خاصة انها أساس الاسره المتماسكة القويه.

وأشار اللمعي، بأن عيد الأم جاء بناءً على دورهم في إعداد أجيال متميزة، ودورهم في تحدي الظروف من أجل الوصول بأبنائهم إلى بر الأمان، إضافة لتكريم أمهات كنوع من العرفان بالجميل.