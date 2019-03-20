أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرات وندوات تثقيفية لدعم التعديلات الدستورية بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرات وندوات تثقيفية لدعم التعديلات الدستورية بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف حزب مستقبل وطن، في محافظة الشرقية، من تنظيم مؤتمرات جماهيرية، وندوات تثيقيفية لدعم التعديلات الدستورية، وذلك في مراكز "بلبيس – ديرب نجم – الحسينية – الصالحية – القرين".

وتناولت المؤتمرات والندوات، كيفية وبحث المشاركة فى التعديلات الدستورية وتعريف المواد التى سوف يتم تعديلها وكذلك كيفية التواصل مع الجماهير بالشارع الشرقاوى لشرح تلك المواد وحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء القادم.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، إن خدمة المواطن البسيط وتنفيذ المزيد من المبادرات المجتمعية التي تهدف لتقديم خدمة ملموسة يستشعرها محدود الدخل علي رأس أولويات الحزب مشيرا الي إنه تم تنفيذ العديد من الخدمات والمبادرات بكافة القطاعات "الصحية والتعليمية والاجتماعية" ولا سيما اهتمام الحزب بالجانب التوعوي بعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بالمواطنين وأمناء الأحزاب بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بإجراء مناقشات حول اهمية التعديلات الدستورية والقاء الضوء علي الانجازات التي قدمتها الدولة في السنوات القليلة الماضية والتي مازالت تطرحها القيادة السياسية في شتى المجالات.

وأشارت أمانة الحزب، إلى أن الأمانات الفرعية بالمراكز ومنها "بلبيس، وديرب نجم، والحسينية، والصالحية، والقرين" كثفت تواجدها بعقد المؤتمرات الجماهيرية والندوات التوعوية التي اهتمت بتوضيح أهمية المشاركة بالتعديلات الدستورية المرتقبة، مع شرح المواد المطروحة للتعديل والمستحدث منها، مع إلقاء الضوء على الإيجابيات التي اتاحت مشاركة حقيقية للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات والعمال والفلاحين بنسب ثابته بكافة المجالس النيابية، تتيح تواجد حقيقي لفئات المجتمع بأكمله، موضحًا إن المُشاركة في التوعية بالتعديلات الدستورية هو واجب وَطني على كل شريف.

وأكدت الأمانة، أن الحزب وصل بمقراته لكافة الوحدات الحزبية بجميع المراكز والأقسام والقري، بالإضافة لنجاحه في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم علي مستوى المحافظة، فضلا عن العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين من خلال المبادرات التي أطلقها الحزب والتي تسعي لتحقيق التكافل المجتمعي وتقديم العمل الخدمي والتواصل المباشر مع المواطنين من خلال فعاليات الحزب