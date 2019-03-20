أخبار مصر | ندوة تثقيفية لمستقبل وطن بسوهاج حول التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة تثقيفية لمستقبل وطن بسوهاج حول التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة سوهاج، ندوة تثقيفية عن التعديلات الدستورية، تحت شعار "نعم مصر" بمركز طهطها، وذلك فى إثراء معرفة المواطنين بالتعديلات الدستورية وتوضيح أهمية المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن، بحضور العمدة أمين أحمد أمين، أمين الفلاحين.

وحضر المؤتمر عدد من النواب وقيادات الحزب بسوهاج ورؤساء المجالس المحلية وعمد ومشايخ مركز طهطا هم النائب أحمد هريدي، اللواء محمد مصطفي أمين عام حزب مستقبل وطن بسوهاج، صلاح درويش أمين الشئون المالية والإدارية بالحزب، أسامة أبو عليو أمين البندر، سامح شحاته أمين المركز والقيادات التنفيذية، علي رفاعي رئيس مجلس ومدينة طهطا، وعدد من الشخصيات العامة وممثلى الأقباط، وممثلي الأزهر، وممثلي وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعمد ومشايخ العرب، لتوضيح المواد الدستورية التي يتم تعديلها من أجل مصر لتوضيح أهمية المرحلة الفارقة والحفاظ علي الوطن.

وافتتح المؤتمر العمدة أمين أحمد أمين، أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن، مؤكدا أن هدفنا من المؤتمر هو الوعي بكافة المواد الدستورية، وأننا نسعى للشعور بالمسئولية الاجتماعية والتثقيف السياسي والوعي بكافه ادوار الدولة وحماية منشأتها، مضيفا أن أعداد كبيرة من الشباب تجمعت اليوم، للإعلان عن دعم الدولة فى مواجهة الإرهابيين والخونة، مشيرين إلى أن تعديل الدستور هدفهم الرئيسى لاستمرار الرئيس لحماية الوطن والقضاء علي الإرهاب.

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وقال اللواء محمد مصطفي، أمين حزب مستقبل وطن بسوهاج، أن الدولة فى الفترة الحالية تمر بحالة استقرار فلابد من استمرارها في هذا السياق لكي نقف علي ارض صلبه، لافتا إلي أن المرحلة الحالية تتطلب تعديل للدستور بما يتماشي مع الإصلاحات التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوطن لاستكمال البناء والحفاظ علي مكانه وهيبه مصر، مضيفا، أن إنجازات الرئيس خلال الفترة الحالية تتحدث عن نفسها، وليس من العدل أن يأتي غيره ويستولي على نجاحه في المراحل العصيبه التي خاضتها مصر وعبر بها الي بر الامان.

ومن جانبه، قال النائب أحمد هريدي عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، أن بعض التعديلات المقترحة للدستور، التي نتحدث عنها اليوم وفي استفتاء رسمي، فقد نعرض عن اهميتها وبيان ما بها من مكتسبات لبعض فئات أو القطاعات فى الدولة، تماشيًا مع خطواتنا باتجاه بناء دولة مدنية حديثة، تلبى كل متطلبات عملية التنمية المستدامة التى أعلنتها مصر خطة استراتيجية لها.

وأضاف النائب "احمد هريدي"، أن الوطن يمر بمرحلة مهمه من البناء والتطوير والنجاح تتطلب منا جميعا التكاتف والتلاحم حتى نعبر لبر الأمان والاستقرار والحفاظ علي مكانتنا الاصلية.