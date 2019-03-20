أخبار مصر | "مستقبل وطن" بالقليوبية ينظم ندوة عن التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" بالقليوبية ينظم ندوة عن التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة القليوبية، ندوة عن أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية، تحت شعار "انزل – شارك – قول رأيك"، بمركز الخانكة، بحضور النائب الدكتور نضال السعيد، والنائب رضوان الزياتى، والنائب محمد مدينة، والنائب حسن عمر حسنين، وموفق الكيلانى، وعدد كبير من قيادات أمناء الحزب بالمراكز والمحافظة.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، إن الندوة تناولت شرح وافى للمواد المراد تعديلها وأهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية.

وأشارت أمانة الحزب، إلي أن المتحدثين في الندوة أكدوا على أن هذه التعديلات الدستورية، ضرورية خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر، والتى تشهد تطور كبير فى النمو الاقتصادى الذى انتظرناه كثيرا رغم الصعوبات والمعوقات التى تواجهنا اقليميا وعالميا، وإن بناء الاوطان ليس بالشئ الهين ولا اليسير بل يحتاج الى جهد وعرق وإخلاص.

وتابعت: "لذلك كان لزاما علينا أن نساند الوطن فى هذه المرحلة الهامه من تاريخنا المعاصر ونشارك ونحشد جميع المواطنين للمشاركة بالتصويت فى هذه التعديلات الدستورية".

كما أكد الحاضرين من أعضاء وقيادات حزب مستقبل وطن، إنهم يعلمون جيدًا مدى المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه هذا الوطن لذلك قرروا أن يكونوا مساندين وداعمين فى هذه التعديلات الدستورية حتى يؤكدوا للجميع أن الشعب المصرى مساند وداعم لقيادته السياسية فى مواجهة قوى الشر الخارحية حتى تستمر التنمية والإزدهار فى كل ربوع مصر.