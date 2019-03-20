أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة عن التعديلات الدستورية في الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة عن التعديلات الدستورية في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الفيوم، ندوة عن التعديلات الدستورية، تحت عنوان "انزل – شارك – قول رأيك"، بقرية أبو شنب مركز أبشواى، بحضور النائب علاء العمدة، عضو مجلس النواب عن الحزب، وعددًا كبيرًا من رموز العائلات والشخصيات العامة بالقرية.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، علي أن مصر تحتاج إلى جميع أبناءها أن يقفو صفا واحدا خلف القيادة السياسية حتي تصل الرسالة الي العالم أجمع أن المصريين يدًا واحدة في مواجهة كافة التحديات.

وأشار أمين الحزب، إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة هى بالدرجة الأولى لصالح الوطن ومتطلبات المرحلة للعبور بمصر إلى بر الأمان والاستقرار.