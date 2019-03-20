أخبار مصر | مستقبل وطن بالجيزة يجري 275 عملية عيون لأهالي الصف بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن بالجيزة يجري 275 عملية عيون لأهالي الصف بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام الهمامي الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمركز الصف بمحافظة الجيزة، عن قيام الحزب بـ275 عملية لمرضى العيون من أهالي قرى مركز الصف بالمجان في مركز ماس لطب وجراحة العيون بالقاهرة.

وأضاف في بيان له، إن المستشار غوينم محمد أمين تنظيم الصف، رافق المرضى بأتوبيسات خاصة بالحزب، بحضور: أحمد جبران أمين العضوية، وتامر قنديل عضو هيئة المكتب، وجيهان مجدي من إدارة العلاقات العامة، وانتصار سلام، ووليد ضيف الله، وأسامة الخلفاوي، ووليد السيسي.

كان الحزب قد أجرى خلال الشهر الجاري مجموعة من القوافل الطبية لمرضى العيون تابعة لمركز ماس في قرى الجزيرة الشقراء والفهميين والاخصاص والمنشي وصف البلد وعرب الحصار وغيرها بمركز الصف، وتم تحديد مواعيد لإجراء عمليات للمرضى الذين يحتاجون لعمليات بعد أن تم الكشف عليهم، وقد أجريت بعض العمليات وسيتم إجراء العمليات الباقية خلال أيام قليلة.

وكان النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وقع بروتوكول تعاون بين الحزب والدكتور محمد علي رئيس مجلس إدارة مركز ماس لطب وجراحة العيون، والدكتور حاتم زكي مدير المركز، وذلك بمقر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وذلك لتوقيع الكشف على مرضى العيون وإجراء الجراحة لهم على مستوى الجمهورية، عن طريق تدشين قوافل طبية متخصصة في هذا الشأن.