أخبار مصر | الوزراء: يجوز للشخصيات الاعتبارية إنشاء أو المساهمة في الجامعات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء: يجوز للشخصيات الاعتبارية إنشاء أو المساهمة في الجامعات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وجاء التعديل بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المٌشار إليه، والتي تؤكد على أنه يجوز للشخصيات الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف التشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات، وذلك طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.