أخبار مصر | الإمام الأكبر يشيد بموقف رئيسة وزراء نيوزيلندا تجاه هجوم "كرايست تشيرش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر يشيد بموقف رئيسة وزراء نيوزيلندا تجاه هجوم "كرايست تشيرش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، جريج لويس، سفير نيوزيلندا بالقاهرة.

في بداية اللقاء نقل السفير للإمام الأكبر تعازي الحكومة النيوزيلندية برئاسة جاسيندا آردرن، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش، مؤكدًا أن بلاده تتعامل مع هذا الهجوم على أنه إرهابي، وقامت بتقديم مرتكب الواقعة للمحاكمة.

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وأعرب سفير نيوزيلندا عن احترام وتقدير بلاده لمشاعر الحزن والألم التي أصابت المسلمين في العالم بسبب هذا الهجوم المروع، لافتًا إلى أن الحكومة النيوزيلندية اتخذت عددا من الإجراءات التي من شأنها حماية المسلمين وتأمين المساجد.

من جهته أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن بالغ حزنه لهذه المذبحة المروعة التي اهتزت لها مشاعر وقلوب كل ذوي الضمائر الحية في العالم، معربا عن تقديره لمواقف رئيسة وزراء نيوزيلاندا وحكومتها تجاه هذا الهجوم الإرهابي، وتحركها السريع لتخفيف آلام الضحايا وذويهم، واتخاذ سلسلة إجراءات لمنع تكراره.

وأبدى فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لدعم مسلمي نيوزيلندا؛ من خلال تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب النيوزيلنديين للدراسة في الأزهر، وتدريب الأئمة المسلمين في نيوزيلندا على مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، ونشر ثقافة السلام والتعايش المشترك.