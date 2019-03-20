أخبار مصر | الصحة: غدًا إطلاق أولي القوافل الطبية لعدد من المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: غدًا إطلاق أولي القوافل الطبية لعدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان، إنه يتم إطلاق أولى القوافل الطبية يومي 21 و22 مارس في مناطق برانيس وحماطة وأبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، والبيوم مركز القنايات محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق أبوماضي، 53 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وواديى بئر زغير ومجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء، والزبو مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، وذلك في يومي 22 و23 مارس.

وأشارت الصادق، في بيان لها، إلى أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 23 و24 مارس في مناطق وحدة قرداحي مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، وطويلة نشرت مركز قلين محافظة كفر الشيخ، والزينية بحري مركز الزينية محافظة الأقصر، وعبد ربه مركز أطسا محافظة الفيوم، وأمياي مركز طوخ محافظة القليوبية، الكوامل قبلي مركز المنشأة محافظة سوهاج، ووحدة الجرف مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وفزارة مركز ببا محافظة بني سويف، كما سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية في منطقة مركز شباب منشية ناصر بحلوان محافظة القاهرة، وذلك في يومي 24 و25 الشهر الحالي.

ونوهت الصادق، إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية مجانية يومي 25 و26 مارس في مناطق شها مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وقرية المناصرة مركز غرب بورسعيد، وغرب الموهوب مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، والجرنوس مركز بني مزار محافظة المنيا، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية في مناطق النزل مركز إدفو شرق محافظة أسوان، ووادي مجيرح 1 مركز دهب محافظة جنوب سيناء، والكرنك مركز أبوتشت محافظة قنا، وكنيسة دمشت مركز طنطا ثان محافظة الغربية، وعرب أبو عريضة مركز الصف محافظة الجيزة، وذلك يومي 26 و27 من الشهر الحالي.

كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 27 و28 مارس في مناطق عزب الصعايدة مركز الزرقا محافظة دمياط، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وبنجر 2 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، البلهاسي مركز سمسطا محافظة بني سويف، ومساكن الكمين بغارب مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، ووحدة شندورة مركز حي الجناين محافظة السويس، شما مركز أشمون محافظة المنوفية، وأبوشروف ومشندت مركز سيوة محافظة مطروح، وقافلة أخرى في منطقة سمعان أول مركز كفر صقر محافظة الشرقية، يومي 28 و29 مارس.