أخبار مصر | وزيرة الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ 71 ألف مواطن خلال 20 يوماً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ 71 ألف مواطن خلال 20 يوماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ 71 ألف و448 مواطنًا، وذلك من خلال 61 قافلة طبية تم تنفيذها بـ 24 محافظة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 وحتى 19 مارس الحالى.

تأتى تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى “حياه كريمة” لتقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والحدودية المحرومة من الخدمات الصحية.

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وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ هذه القوافل بمشاركة 527 عيادة في كافة التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 8 آلاف و380 تحليل دم وطفيليات، و1909 آشعة وموجات صوتية، وعقد 17 ألف و253 ندوة تثقيفية حرصًا على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين، كما تم تحويل 832 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارت علاج لهم من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لـ2394 مواطنًا بمحافظة أسوان، 1302 مواطن بأسيوط، و5 آلاف و804 مواطنين بمحافظة إسكندرية، و896 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و1080 مواطنًا بمحافظة الأقصر، و2835 مواطنًا بمحافظة البحيرة، و3 آلاف و973 مواطنًا بمحافظة الجيزة، و4 آلاف و766 مواطنًا بمحافظة الدقهلية، و828 مواطنًا بمحافظة السويس، و5 آلاف و466 مواطنًا بمحافظة الشرقية، 406 مواطنين بمحافظة الغربية، و3 آلاف و458 مواطنًا بمحافظة الفيوم، و6 آلاف و413 مواطنًا بمحافظة القاهرة، و3 آلاف و829 مواطنًا بمحافظة القليوبية، و2644 مواطنًا بمحافظة المنوفية، و5 آلاف و505 مواطنين بمحافظة المنيا، و3 آلاف و206 مواطنين بمحافظة الوادي الجديد، و3 آلاف و312 مواطنًا بمحافظة بنى سويف، و427 مواطنًا بمحافظة بورسعيد، و831 مواطنًا بمحافظة جنوب سيناء، و3 آلاف و880 مواطنًا بمحافظة دمياط، و907 مواطن بمحافظة قنا، و5 آلاف و834 مواطنًا بمحافظة كفر الشيخ، و1452 مواطنًا بمحافظة مطروح.

وفي سياق متصل أعلنت وزيرة الصحة، إطلاق 35 قافلة طبية خلال الفترة من 21 إلى 31 مارس الجارى، فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى: محافظات البحر الأحمر، والشرقية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والأقصر، والفيوم، والقليوبية، وسوهاج، وبني سويف، والقاهرة، وبورسعيد، والوادى الجديد، والمنيا، وأسوان، وقنا، والغربية، ودمياط، والسويس، والمنوفية، ومطروح.