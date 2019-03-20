انت الان تتابع مكرم محمد أحمد: التعديلات الدستورية مقبولة عقلانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن التعديلات الدستورية المقدمة مقبولة عقلانيا وعليها توافق وطني. جاء ذلك في كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذي أكد أن مد فترة الرئاسة إلى 6سنوات أمر طبيعي، مع عمل غرفة ثانية للبرلمان لتتيح الفرصة لوجود الخبرات، والتي لا يحق الانتخاب لها، مشيرا إلى أن أي حقوق للمرأة في مصر هو يدعمها حتى لو بالكوتة، قائلا: "مصر رهن التقدم بالوفاء بكل حقوق المرأة".

وبشأن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تتيح له الحق فى الترشح مجددًا بعد انتهاء المدة الحالية، قال: "لو كانت تمت صياغتها بشكل مختلف لكانت أفضل من ذلك". وقال الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، إن كل التعديلات الدستورية جاءت وفق اللحظة الراهنة التي