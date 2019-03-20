مكرم محمد أحمد: التعديلات الدستورية مقبولة عقلانيا

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قال الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن التعديلات الدستورية المقدمة مقبولة عقلانيا وعليها توافق وطني. جاء ذلك في كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذي أكد أن مد فترة الرئاسة إلى 6سنوات أمر طبيعي، مع عمل غرفة ثانية للبرلمان لتتيح الفرصة لوجود الخبرات، والتي لا يحق الانتخاب لها، مشيرا إلى أن أي حقوق للمرأة في مصر هو يدعمها حتى لو بالكوتة، قائلا: "مصر رهن التقدم بالوفاء بكل حقوق المرأة".
وبشأن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تتيح له الحق فى الترشح مجددًا بعد انتهاء المدة الحالية، قال: "لو كانت تمت صياغتها بشكل مختلف لكانت أفضل من ذلك". وقال الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، إن كل التعديلات الدستورية جاءت وفق اللحظة الراهنة التي
وبشأن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تتيح له الحق فى الترشح مجددًا بعد انتهاء المدة الحالية، قال: "لو كانت تمت صياغتها بشكل مختلف لكانت أفضل من ذلك".
وقال الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، إن كل التعديلات الدستورية جاءت وفق اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر لمواجهة المخططات والتحديات التي يتعرض لها الوطن.
وشدد على اتفاقه مع تعديل المادة 140 التي تحدد مدة رئيس الجمهورية، والتي تتيح مدة رئاسية تصل إلى 6 سنوات حتى يتمكن رئيس الجمهورية من استكمال ما بدأه من مشروعات وإنجازات يشهدها الجميع، كما أيد سليم المادة الخاصة بالهيئات القضائية حيث وسعت الدائرة في الاختيار من بين أقدم الموجودين بالهيئات القضائية.
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