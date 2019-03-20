شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب أقدم مزرعة صبار: امتلك نصف المكتشف العالمي من النبات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار ثروت بدوي، صاحب أقدم مزرعة صبار بمصر والملقب بعاشق الصبار، أنه رفض عرضًا مغريًا من رجل أعمال قطري بشراء مجموعة من أندر أنواع الصبار المملوكة لمزرعته، وعدد من الأمهات العتيقة المعمرة التي تتجاوز أعمارها الـ50 عامًا، لكونها تعد ثروة ضخمة يرغب في تركها لأحفاده للاستمتاع بها ولتظل هذه النباتات النادرة مملوكة لمزرعة مصرية ليفخر بها كل مصري.

وأضاف «بدوي» خلال حواره مع الإعلامية رانيا بدوي، في برنامج «كلام رنوووش» المذاع على صفحتها الرسمية «علي الفيسبوك واليوتيوب» أنه استطاع خلال37 عامًا جمع 12 ألف نوع من نباتات الصبار، وهو ما يقرب من نصف المكتشف العالمي من هذه النبات، موضحًا أن الأمر بدأ كهواية إلى جانب عمله في القضاء، ووجد فيها متنفسًا ومجالًا رحبًا وواسعًا لتأمل إبداع الخالق.

ولفت أنه ظل يمارس هذه الهواية على مدار عدة سنوات قبل أن يعلن عن مولد «مزرعة الصبار العالمية» التي تعد أكبر مزرعة لنبات الصبار في مصر والشرق الأوسط، والتي قام بإنشائها في قرية طحانوب، التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

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وأكد أن هذه المزرعة تضم بين جنباتها عددًا كبيرًا من أندر نباتات الصبار في العالم، إضافة إلى مجموعة من الصبارات التي يصل عمرها إلى ما يقرب من ٧٠ عامًا.

وعن سر تميزه في هذا المجال، رغم أنه بعيد تمامًا عن دراسته، أوضح المستشار أن شغفه الشديد بهذا النبات جعله يقرأ كل ما استطاع الوصول إليه من كتب وأبحاث نشرت عن هذا المجال في العالم.

يذكر أن المزرعة تحظى باهتمام كبير من قبل فئات مختلفة، حيث تأتي لزيارتها وفود أجنبية من المتخصصين في مجال الزراعة من المؤسسات الزراعية والجامعات المتخصصة على مستوى العالم، هذا فضلا عن كونها مزارًا لمحبي الفنون وعشاق الجمال.