شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 11 متهما إلى جنايات أمن الدولة فى قضية محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة 11 متهمًا إلى جنايات أمن الدولة فى القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

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