"السكة الحديد": غدًا مفاجأة لركاب محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم: أعلن المهندس رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، تجهيز مفاجأة لركاب محطة مصر. وقال حتاتة، لمصراوي، الأربعاء، إن الهيئة ستقدم هدايا لأمهاتنا الطيبين المتواجدين بمحطة مصر، بمناسبة عيد الأم. وأوضح رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، أن الهيئة تعد خطة متكاملة للنهوض بمنظومة النظافة في محطة مصر.

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