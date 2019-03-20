التضامن: التعامل مع 9 آلاف و43 مشردا خلال أسبوع

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أطفال بلا مأوى
تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع، لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، إذ تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثا عن هؤلاء المواطنين، وبلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل حتى، مساء أمس الثلاثاء، 9 آلاف و43 حالة مشرد وطفل بلا مأوى. وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل، أمس، مع 179 حالة منهم 79 حالة مشرد و 100 طفل بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف التقرير أنه مازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل، أمس، بـ88 حالة منها 49 حالة مشرد و39 طفل بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة بإجمالى 43 حالة منهم 19 مشردا و24 طفل بلا مأوى.وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية
وأضاف التقرير أنه مازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل، أمس، بـ88 حالة منها 49 حالة مشرد و39 طفل بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة بإجمالى 43 حالة منهم 19 مشردا و24 طفل بلا مأوى.
وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات، التي ترفض الاستجابة حيث تم، أمس، توزيع 152 وجبة ساخنة عليهم، وما زال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و16528، كذلك على رقم 01095368111 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
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