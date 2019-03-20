«الصحفيين العرب» يدين انتهاكات حماس ضد الصحفيين بغزة

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استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، ما ارتكبته وما زالت ترتكبه سلطات حماس فى الفترة الأخيرة من انتهاكات واعتقالات في قطاع غزة ضد الصحفيين الفلسطينيين. وبحسب بيان رسمي صادر من الاتحاد، اليوم الأربعاء، اعتقلت سلطات حماس في الفترة الأخيرة حوالي 45 صحفيا من بينهم الصحفي أسامة الكحلوت رغم ظروفه الصحية الصعبة، كما اعتقلت أمس الصحفي ايهاب فسفوس، الذي يعاني من أزمة قلبية وتلقى عدد 12 صحفي وصحفية بلاغات استدعاء وتهديد وفرض الإقامة الجبرية واعتداءات بالضرب.

وصادرت أيضا سلطات حماس، أجهزة خلوية وكاميرات ومعدات العمل الصحفي الخاصة بهؤلاء الصحفيين. وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب، تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، واستنكاره كل هذه الاعتداءات والاعتقالات ضد الصحفيين في قطاع غزة. وطالب الاتحاد كافة المنظمات الحقوقية والمنظمات الإعلامية الدولية، باستنكار

وصادرت أيضا سلطات حماس، أجهزة خلوية وكاميرات ومعدات العمل الصحفي الخاصة بهؤلاء الصحفيين. Advertisements وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب، تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، واستنكاره كل هذه الاعتداءات والاعتقالات ضد الصحفيين في قطاع غزة. وطالب الاتحاد كافة المنظمات الحقوقية والمنظمات الإعلامية الدولية، باستنكار هذه الأعمال التي تتنافي مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان. وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينييين وثقت 36 انتهاكاً ارتكبتها أجهزة حماس الأمنية، بحق الصحفيين في قطاع غزة، خلال اليومين الماضيين. وأضافت النقابة في بيان سابق، أن ”من بين الانتهاكات 17 حالة اعتقال، أفرج عن 10 منهم ولا يزال 7 منهم رهن الاعتقال، فيما تعرضت 7 حالات لاعتداء بالضرب والاستيلاء على أجهزة خلوية ومعدات عمل صحفي“.

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