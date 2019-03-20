شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يفتتح مشروعات في نويبع بـ355 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث، واصلت محافظة جنوب سيناء احتفالاتها بعيدها القومي وإحياء الذكرى الـ30 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية، بافتتاح مشروعات تنموية كبرى بمدينة نويبع بتكلفة تصل إلى 355.5 مليون جنيه.

ووضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوي السكرتير المساعد، واللواء سعيد بدة رئيس شركة المياه بشمال وجنوب سيناء، وقيادات أمنية وتنفيذية، حجر الأساس لإنشاء محطة تحلية لمياه البحر بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تصل إلى 330 مليون جنيه.

وقال محافظ جنوب سيناء إن المحطة ستقضي نهائيًا على أزمة المياه بالمدينة، إضافة إلى توفير فرص عمل لأبنائها، لافتا أن المحطة تتضمن 2 خزان مياه منتجة، سعة الخزان الواحد 10 آلاف متر، ومبنى للمعالجة النهائية ومبنى إداريا ومبنى للتحلية وآخر للمحولات والمولدات وفلاتر التنقية الابتدائية ومبنى لخزان الغسيل العكسي.

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وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 محطات بطاقة إجمالية 84 ألف م3، وأنه سيصل إجمالي عدد محطات التحلية بالمحافظة في 2022 إلى 12 محطة بطاقة 80 مليون م3، ما سيساعد على إنهاء أزمة المياه بجميع مدن المحافظة.

وقال اللواء خالد فودة إن مدينة نويبع شهدت طفرة تنموية في جميع المجالات، خاصة البنية التحتية، حيث جرى تطوير ورفع كفاءة طريق نور الدين عفيفي بطول 7400 متر، تمهيدًا لإنشاء المنطقة الحرة التي ستحول المدينة إلى قلعة تجارية كبرى.

كما افتتح المحافظ تطوير وتوسيع مسجد التقوى بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليون جنيه لخدمة مواطني المدينة وتسليم 480 وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي الجديد لمستحقيها من المواطنين.

وافتتح المحافظ والوفد المرافق له كوبري مجرى السيل الشمالي بمنطقة الصاعدة. بجانب إنشاء كوبري آخر لحماية المنطقة من مخاطر السيول وحماية شاحنات النقل التي تخدم ميناء نويبع من مخاطر السيول التي كانت تغلق الطريق أمام الشاحنات.

وذكر المحافظ أنه جار إنشاء الكباري على أعلى مستوى لحماية المنطقة بالكامل من مخاطر السيول بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليون جنيه.

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