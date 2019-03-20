شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محو الأمية»: تعليم 8 أفراد شرطًا للتخرج من كلية التربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، قرب توقيع بروتوكول بين الهيئة وجامعة دمنهور مُمثلة في كلية التربية، بموجبه يلتزم طلاب الكلية بمحو أمية 8 دارسين كشرط للتخرج.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة باللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في ديوان المحافظة، لبحث تفعيل نشاط محو الأمية بهدف الوصول إلى المستهدف في خطة الهيئة، وإعلان البحيرة بلا أمية، وتفعيل دور كل جهة من الجهات المشاركة، مثل مديرية التربية والتعليم وجهاز الشرطة والجامعة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية.
وقال اللواء هشام آمنة إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية وتقف عائقاً لعمليات التنمية المستدامة، خاصة في نطاق البيئات الريفية والمناطق النائية المحرومة من فرص التعليم.
واستعرض اللقاء الإيجابيات والمعوقات التي تواجه العمل الميداني لمحو الأمية وكيفية التغلب عليها، من خلال زيادة عدد فصول محو الأمية وتحفيز الدارسين وجعل الحصول على شهادة محو الأمية شرطًا من شروط استخراج التراخيص والحصول على فرص العمل.
وتبادل المحافظ ورئيس الهيئة، في نهاية اللقاء، درعي المحافظة والهيئة، تقديرًا من كل منهما للآخر على جهوده وحرصه على الإسراع بجعل المحافظة بلا أمية.
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