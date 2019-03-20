شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة عمل «الاتجاهات الحديثة في زيادة إنتاجية القمح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة عمل بعنوان «الاتجاهات الحديثة في التربية وعلوم الوراثة الجزيئية من أجل تنمية مستدامة لإنتاج القمح في مصر»، التي ينظمها مركز البحوث الزراعية، مُمثلا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وتستمر ورشة العمل لمدة يومين من خلال مشروع نيوتن مشرفة، المُمول من صندوق دعم الأبحاث والتنمية التكنولوجية، بمشاركة الباحث الرئيسي له الدكتور أحمد القط، الباحث بقسم بحوث القمح في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إضافة إلى الباحث براندي ولف، من مركز جون أنيس سنتر في إنجلترا.

وحضر ورشة العمل الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وعدد من الباحثين والخبراء منرمركز البحوث الزراعية والجامعات المختلفة، والمنظمات الدولية والإقليمية.

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وقال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الورشة تناقش استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تربية القمح، مثل استخدام الوراثة الجزيئية وجينوم القمح، وكذلك المعلوماتية الحيوية من أجل تنميه مستدامة لإنتاج القمح في مصر.

وأشار «أبوستيت» إلى أهمية مناقشة الطرق الحديثة وكيفية استغلال المعلومات المتاحة لجينوم القمح واستخدامها في برامج التربية بمصر، فضلا عن كيفية إنتاج أصناف قمح مقاومة للأمراض وذات إنتاجية عالية، واستنباط سلالات قمح خبز تتحمل الإجهادات البيئية، مثل الجفاف والملوحة والحرارة.

ولفت وزير الزراعة إلى أهميو تطوير منظومة البحث العلمي الزراعي بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين من خلال التعاون المُثمر في مثل هذه المشروعات المُمولة من الجانب المصري والأوروبي، بما ينعكس على تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية، لاسيما برامج التربية وتأهيل شباب الباحثين للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية في مصر.

وقال إن أفضل أسلوب لمواجهة التحديات التي تواجه التنمية الزراعية، هو البحث العلمي مما يؤكد أهمية الأمانة التي يحملها الباحثون والعلماء في مجال تربية المحاصيل الزراعية المختلفة، لافتا أننا في أمس الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في برامج التنمية من أجل زيادة الإنتاجية ومواجهة أمراض النبات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية مشروع تقليل الفقد في الأقماح المصرية الناتج عن الإصابة بالأمراض، الذي من خلاله تقام ورشة العمل مما يساهم في زيادة الإنتاجية والحد من استخدام المبيدات الفطرية، مُشددًا على أهمية هذه البرامج العلمية في بناء قدرات شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية وزيادة مجالات المعرفة لدى الباحثين.

‪ وزير الزراعة يفتتح فعاليات ورشة عمل حول الاتجاهات الحديثة في زيادة انتاجية القمح‬