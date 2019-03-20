شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يشارك في ماراثون طلبة التربية الخاصة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم، الثلاثاء، على المشاركة في الماراثون الذي انطلق من أمام ديوان عام محافظة السويس مرورا بشارع الجلاء، بمشاركة طلاب المدارس وطلبة التربية الخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، في إطار احتفالات إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم باليوم العالمي لمتلازمة داون.

Advertisements

شارك في الماراثون اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود فوزي، رئيس حي السويس، وسلمى الشاعر، مدير عام التربية والتعليم، والعميد محمد عبدالله، مدير المرور، ورمضان أبوالحسن، رئيس اتحاد الجمعيات بالسويس، والدكتورة إيمان مصطفى مدير إدارة التربية الخاصة، ولفيف من القيادات التربوية والتنفيذية.

وأشاد المحافظ بدور ذوي القدرات الخاصة في المجتمع بالعديد من المجالات، مؤكدا أهمية الاهتمام بهم ودمجهم مع المجتمع ومشاركتهم في الأنشطة لما يتميزون به من قدرات خاصة كبيرة.

يذكر أن اليوم العالمي لمتلازمة داون هو يوم عالمي يتم الاحتفال به في 21 مارس من كل عام، وفي هذا اليوم، يجتمع الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون، وأولئك الذين يعيشون ويعملون معهم في جميع أنحاء العالم لتنظيم والمشاركة في الأنشطة والفعاليات لزيادة الوعي العام وإنشاء صوت عالمي واحد للدفاع عن حقوق الاندماج والرفاهية من ذوي متلازمة داون.

محافظ السويس يشارك طلبة التربية الخاصة في ماراثون إحتفالا باليوم العالمي لمتلازمة داون‎

محافظ السويس يشارك طلبة التربية الخاصة في ماراثون إحتفالا باليوم العالمي لمتلازمة داون‎