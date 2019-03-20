شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: عودة مجلس الشورى سيمثل عبئًا على الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي باللجنة التشريعية بالبرلمان عدة ملاحظات على المادة الخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه ليس له أي دور تشريعي أو رقابي، وسيكون عبئا على الدولة.

وقال «الخشت» إن البرلمان يقوم بدور كبير في سن التشريعات والرقابة، متسائلا: «هل مجلس الشيوخ سيكون له دور إضافي؟»، وتابع: «سيكون مجرد دور صوري، ويجب أن ننأى بأنفسنا أن نعيده».