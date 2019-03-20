شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون لتعميم استخدام أول حقنة مصرية آمنة بالمستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت اللجنة العليا للوقاية من العدوى والسيطرة بالمستشفيات الجامعية، الأربعاء، بروتوكول تعاون لتعميم استخدام الحقن الآمن بالمستشفيات الجامعية في مصر، حيث تقدم خدماتها لأكثر من ١٨ مليون مريض سنويا، ويشمل البروتوكول تدريب وتثقيف العالمين في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن فيروس سي يتسبب في 150 ألف إصابة جديدة سنويا، ووفاة حوالي 40 ألف مريض نتيجة مضاعفات المرض من تليف وأورام في الكبد، وللقضاء على المرض يجب أن يتم الكشف عن الإصابة والعلاج بالتوازي مع برامج الوقاية والحد من انتشار الفيروس، مشيرا أن الحقن غير الآمن كان السبب الرئيسي في انتشار وتوطن فيروس سي بمصر خلال الفترة (1960-1980) أثناء علاج البلهارسيا.

وتابع: «تُقدم المستشفيات الجامعية حوالي 40% من الخدمة الصحية في مصر حيث تستقبل 2،5 مليون مريض سنويا في أقسامها الداخلية بالإضافة إلى 18 مليون مريض مترددين على العيادات الخارجية وخدمات اليوم الواحد، ونظرا لإعطاء 50 مليون حقنة سنويا في المستشفيات كان أمان عملية الحقن أحد أهم أولويات مجلس المستشفيات الجامعية والذي وضع جودة وأمان الخدمة الصحية نصب أعين صانعي القرار».

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، وأستاذ الكبد بجامعة القاهرة، إن هناك تقدم كبير في علاج فيروس سي خلال الـ ٦ شهور الماضية، وكان الهدف الوصول إلى ٤ مليون شخص مصابين بالمرض غير مكتشف إصابتهم من قبل، نظرا لان استمرار عدم اكتشافهم يعنى انتقال العدوى لـ ١٢ مليون شخص خلال الفترة القادمة، مشيرا أن العدوى تنتقل من شخص واحد إلى ٤ أشخاص خلال فترة حياته، مما يعكس أهمية اكتشاف هؤلاء فورا.

وتابع: أهم مصادر العدوى من شخص إلى آخر هي السرنجات الملوثة، حيث يعاد استخدامها في بعض الأماكن مرة أخرى، عن طريق بعض الأشخاص غير المُنتمين للمهنة الصحية، يقومون بجمع السرنجات التي تم استخدامها من قبل، ويتم تنظيفها بوسائل ميكانيكية ثم يعاد استخدامها.

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وأكد مستشار الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، بحساب عدد السرنجات التي يتم استخدامها في مصر مقارنة بعدد السرنجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، نكتشف أن ٢٥٪ من السرنجات يعاد استخدامها مرة أخرى، وذلك بالقياس على متوسط الاستخدام للشخص المتعارف عليه دوليا، حيث يوجد فجوة في مصر بعد حساب كمية السرنجات المصنعة محليا والمستوردة، وغالبا الفرق يعود إلى السرنجات التي يعاد استخدامها.

وتابع: عندما تم إجراء تلك الإحصاءات بواسطة مسئولي الصحة العامة في مصر اكتشفوا أن ٢٥٪ من الحقن يعاد استخدامها مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحل الأمثل هو التوعية ونشر الثقافة الطبية الصحيحة، ووضع قوانين ومعايير لمعاقبة هؤلاء القائمين على إعادة استخدام السرنجات واستخدامها مرة أخرى في حقن أشخاص آخرين ونقل العدوى لهم.

وأضاف، أن أحد الحلول الرئيسة هو استخدام ما يعرف بالحقن الآمن عن طريق استخدام سرنجات ذاتية التدمير، بحيث يستحيل استخدامها مرة أخرى، وبالتالي يجب أن تتوفر تلك النوعية في مصر، وثانيا لابد أن تكون تلك السرنجات قادرة على حماية الشخص الذي يستخدمها ولا تكون مصدر عدوى له بالخطأ.

وأشارت الدكتورة غادة عبدالواحد إسماعيل مقرر اللجنة العليا لمكافحة العدوى للمستشفيات الجامعية، إلى أن المستشفيات الجامعية تولى أمان وسلامة المرضى والعاملين، اهتماما كبير ولذلك تم تكليف اللجنة العليا لمكافحة العدوى بعمل دراسة لأوجه القصور في تحقيق مأمونية الحقن في عام 2016 عن طريق تقييم حوالي 9 آلاف عملية حقن، أعقبها عمل دورات تدريبية في جميع المستشفيات الجامعية وزيادة التغطية لتطعيم فيروس بي من 42% إلى 79%، واستجابت قيادات المستشفيات الجامعية بتوفير مستلزمات مكافحة العدوى مثل مستلزمات غسيل الأيدي وواقيات شخصية ومطهرات وصناديق أمان للتخلص من النفايات الحادة بكميات تكفى الاستهلاك ومخزون استراتيجي يكفى 3 شهور، وقد اثبت التقييم في عام 2017 تحقق أمان الحقن للمريض بنسبة 100% إلا أن مقدمي الخدمة الصحية أفادوا بتعرضهم للوخز بمعدل 4،9 حالة وخز للفرد سنويا وهو ما يقارب ضعف المعدل العالمي.

من جانبه، أكد العميد دكتور مصطفى النقيب نائب مدير كلية طب القوات المسلحة، أن الحقن الآمن له عدة أشكال تتعلق بنوعية المحقن حيث لابد أن يكون محمى ويحمى العاملين، كما لابد أن يكون العاملين مدربين على عملية الحقن، وان يكون هناك حماية شخصية عند التخلص من المحاقن باستخدام الصناديق، بالإضافة إلى توعية سواء للعاملين بالقطاع الطبي أو العامة والصيدليات والمستشفيات وكيفية التخلص من المحاقن.

وأشار إلى أن استخدام المحاقن الآمنة تتميز بتدميرها الذاتي، وهناك محاقن أخرى يتم تغطية السن الخاص بالسرنجة بشكل آمن وسهل مما لا يعرض المستخدمين لمخاطر العدوى.