شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يحيل رئيسي حي حدائق القبة والنظافة إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية مفاجئة بحي حدائق القبة للوقوف على سير الأعمال فيه، لا سيما ما يتعلق برفع الإشغالات ونظافة شوارع الحي والارتقاء به والتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة، شوارع بورسعيد والخليج المصري وترعة الجندي، وقرر خلالها إحالة رئيس حي حدائق القبة للتحقيق، نظرًا لسوء حالة النظافة.

كما قرر إيقاف مدير فرع هيئة النظافة بالحي عن العمل وإحالته للتحقيق لتقصيره الشديد في عمله. وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف حملات النظافة على مستوى حي حدائق القبة، والمتابعة اليومية على مستوى جميع الأحياء.