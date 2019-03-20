شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُكرّم الطلاب الفائزين بمسابقة «الفصحى» بجامعة الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، الفائزين بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو للعام 2018/2019 على مستوى الوطن العربي، وذلك للعام الحادي والعشرين بجامعة الدول العربية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور غازي البنواني، مدير عام تنمية مادة اللغة العربية بالوزارة، والدكتورة سعاد السائحي، مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية، والدكتور على سعد أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية الفصحى بجامعة بنها، وخالد السبكي منسق عام المسابقة، وكل من الدكتورة هناء قاسم وعبدالمعز شلبي بمكتب تنمية مادة اللغة العربية، وممثلي الدول المشاركة في المسابقة.

من جانبه قال «البنواني»، إن من أهداف هذه المسابقة تحقيق التواصل بين أبناء العروبة والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة والحوار المثمر، وإن ما لمسناه في أبنائنا من استقامة في الإلقاء الشعرى والخطابة يؤكد أن التعليم بغير اللغة الأم يضيع مفاتيح الفكر ويغلق أبواب الإبداع والابتكار لدى المتعلمين فاللغة منهج للتفكير ونظام للاتصال والتعبير فلا وجود لحضارة إنسانية ولا لقوة ثقافية ولا لقدرة معرفية دون نهضة لغوية فلا وفاق بدون لغة ولا مجتمع بدون وفاق.

وأوضح «البنواني»، أن مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو تقيس قدرات الطلاب في الخطابة الارتجالية ومخارج الحروف والالتزام بالقواعد النحوية وتعبيرات الوجه والتمثيل في الأداء والثقة بالنفس والالتزام بالوقت المحدد للإلقاء فضلًا عن الإلقاء الشعري وعقد مناقشات في الثقافة اللغوية العامة، مضيفًا إن الدول المشاركة في المسابقة هذا العام هي (الكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، ومصر)، ومثلت مصر الطالبة رحاب حمدي محمد من محافظة دمياط للمسابقة في المرحلة الثانوية، والطالبة سمية جمال محمد من محافظة الفيوم للمسابقة في المرحلة الإعدادية وذلك على مستوى الوطن العربي.

Advertisements

ومن جانبه، أشار خالد السبكي، إلى أن أهم ما يميز المسابقة فضلًا عن تنمية موهبة الإلقاء والخطابة هو تقوية الأواصر العربية بين الطلاب، مؤكدًا على مشاركة طلاب من مدارس مصر في المسابقة تم تصعيدهم على مستوى الإدارة التعليمية ثم المديريات التعليمية بمختلف المحافظات لتحديد 10 فائزين في كل مرحلة «إعدادية- ثانوية»، بعد اجتياز الامتحان التحريري والشفوي.

جدير بالذكر أنه على مستوى الجمهورية في المرحلة الإعدادية، تم تكريم كل من حبيبة عاطف محمد عبدالعال من الإسكندرية والتي فازت بالمركز الأول، وذكرى مبارك عبدالمنصف من كفر الشيخ وفازت بالمركز الثاني، وخلود خليل محمد من الشرقية بالمركز الثالث.

على مستوى الجمهورية في المرحلة الثانوية، تم تكريم كل من: ريم أحمد محمد من الدقهلية والتي فازت بالمركز الأول، وريهام جمال سليمان من شمال سيناء بالمركز الثاني، ومحمد الشحات بدوى من البحيرة بالمركز الثالث.

على مستوى الوطن العربي في المرحلة الإعدادية، تم تكريم سليمان بن ناصر بن سالم من عمان بالمركز الأول، وعلا حمود حامد من الكويت بالمركز الثاني، ووعد أحمد ضاهر من الكويت بالمركز الثاني مكرر، وسمية جمال عبدالعال من مصر بالمركز الثالث.

وعلى مستوى الوطن العربي في المرحلة الثانوية تم تكريم رحاب حمدي على من عمان بالمركز الأول، ومحمد بن عمر بن عبدالرحمن من الكويت بالمركز الثاني، ورين ماجد كريم من الكويت بالمركز الثالث، وريان مؤيد سيد من مصر بالمركز الثالث مكرر.