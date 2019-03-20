شكرا لقرائتكم خبر عن «نتمنى نشوفكم في روسيا».. لوحة تذكارية من وفد روسي إلى «تجارة المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«نتمنى نشوفكم في روسيا»، «المصريين يشعرون بالحب لزائريهم»، «شكرا لكم على وقتكم».. عبارات مكتوبة على لوحة تذكارية مكتوبة بالغتين الإنجليزية والروسية، قدمها وفد الطلاب الروس لزملائهم بكلية التجارة جامعة المنصورة، للتعبير عن سعادتهم بزيارة مصر وقضاء 17 يوما داخل كلية التجارة في إطار التبادل الطلابي ووزع الطلاب الروس الشيكولاتة الروسية على طلاب المنصورة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي السابع والعشرين والذي تقيمه كلية التجارة بجامعة المنصورة، الأربعاء، تحت عنوان «المشروعات الكبرى في ضوء استراتيجية التنمية2030 الواقع والمأمول»، بحضور علماء اقتصاد من 11 دولة أوروبية وأسيوية وأمريكية وعربية.

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كان طلاب الوفد الروسي قضوا 17 يومًا بكلية التجارة بجامعة المنصورة وحضروا عدة محاضرات مع الطلاب المصريين بقسم تجارة إنجليزي كما حضروا محاكاة بالبورصة الافتراضية والبنك الافتراضي داخل الكلية وتفاعلوا مع الطلاب في المناقشات، كما شاركوا في المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة، إن الزيارة بناء على اتفاقية تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتفعيل برامج تعاون مشتركة، وإلقاء المحاضرات لنقل الخبرات وتعظيم الاستفادة من التنوع المعرفي، والتنسيق لإنشاء معهد الإدارة العامة وإعداد القيادات.

وأضاف «عطوة» أن الوفد كان برئاسة البروفيسور أندريا ايجوروف عميدة كلية الحقوق بالأكاديمية الوطنية الرئاسية، والدكتورة ناتليا بولتوفا قسم الاقتصاد، والدكتورة إكاترينا استبانوفا مسؤول العلاقات الدولية و6 طلاب من الأكاديمية ومعيد من قسم الاقتصادي.