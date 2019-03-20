شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن تقديم العلاج بالمجان لـ71 ألف شخص ضمن «حياة كريمة» خلال 20 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ 71 ألف و448 مواطناً، من خلال 61 قافلة طبية تم تنفيذها بـ24 محافظة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 وحتى 19 مارس الحالي، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياه كريمة» لتقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والحدودية المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تنفيذ هذه القوافل بمشاركة 527 عيادة في كافة التخصصات الطبية، مشيراً إلى أنه تم إجراء 8 آلاف و380 تحليل دم وطفيليات، و1909 آشعة وموجات صوتية، وعقد 17 ألف و253 ندوة تثقيفية حرصاً على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 832 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارت علاج لهم من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمات العلاجية لـ2394 مواطناً بمحافظة أسوان، 1302 مواطن بأسيوط، و5 آلاف و804 مواطنين بمحافظة الإسكندرية، و896 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و1080 مواطناً بمحافظة الأقصر، و2835 مواطناً بمحافظة البحيرة، و3 آلاف و973 مواطناً بمحافظة الجيزة، و4 آلاف و766 مواطناً بمحافظة الدقهلية، و828 مواطناً بمحافظة السويس، و5 آلاف و466 مواطناً بمحافظة الشرقية، 406 مواطنين بمحافظة الغربية، و3 آلاف و458 مواطناً بمحافظة الفيوم، و6 آلاف و413 مواطناً بمحافظة القاهرة، و3 آلاف و829 مواطناً بمحافظة القليوبية، و2644 مواطناً بمحافظة المنوفية، و5 آلاف و505 مواطنين بمحافظة المنيا، و3 آلاف و206 مواطنين بمحافظة الوادي الجديد، و3 آلاف و312 مواطناً بمحافظة بني سويف، و427 مواطناً بمحافظة بورسعيد، و831 مواطناً بمحافظة جنوب سيناء، و3 آلاف و880 مواطناً بمحافظة دمياط، و907 مواطن بمحافظة قنا، و5 آلاف و834 مواطناً بمحافظة كفر الشيخ، و1452 مواطناً بمحافظة مطروح.

وفي سياق متصل أعلنت وزيرة الصحة، عن إطلاق 35 قافلة طبية خلال الفترة من 21 إلى 31 مارس الجاري، في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي: محافظات البحر الأحمر، والشرقية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والأقصر، والفيوم، والقليوبية، وسوهاج، وبني سويف، والقاهرة، وبورسعيد، والوادي الجديد، والمنيا، وأسوان، وقنا، والغربية، ودمياط، والسويس، والمنوفية، ومطروح،

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ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبيه بالوزارة، أنه يتم إطلاق أولى هذه القوافل يومي 21 و22 مارس في مناطق برانيس وحماطة وأبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، والبيوم مركز القنايات محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى بمناطق أبوماضىي، 53 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وواديى بئر زغير ومجيرح 2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء، والزبو مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، وذلك في يومي 22 و23 مارس.

وأشارت «الصادق» إلى أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 23 و24 مارس في مناطق وحدة قرداحي مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، وطويلة نشرت مركز قلين محافظة كفر الشيخ، والزينية بحري مركز الزينية محافظة الأقصر، وعبدربه مركز أطسا محافظة الفيوم، وأمياي مركز طوخ محافظة القليوبية، الكوامل قبلي مركز المنشأة محافظة سوهاج، ووحدة الجرف مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وفزارة مركز ببا محافظة بني سويف، كما سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية في منطقة مركز شباب منشية ناصر بحلوان محافظة القاهرة، وذلك في يومي 24 و25 الشهر الحالي.

ونوهت «الصادق» إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية مجانية يومي 25 و26 مارس في مناطق شها مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وقرية المناصرة مركز غرب بورسعيد، وغرب الموهوب مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، والجرنوس مركز بني مزار محافظة المنيا، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية في مناطق النزل مركز إدفو شرق محافظة أسوان، ووادي مجيرح 1 مركز دهب محافظة جنوب سيناء، والكرنك مركز أبوتشت محافظة قنا، وكنيسة دمشت مركز طنطا ثان محافظة الغربية، وعرب أبوعريضة مركز الصف محافظة الجيزة، وذلك يومي 26 و27 من الشهر الحالي.

كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 27 و28 مارس في مناطق عزب الصعايدة مركز الزرقا محافظة دمياط، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وبنجر 2 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، البلهاسي مركز سمسطا محافظة بني سويف، ومساكن الكمين بغارب مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، ووحدة شندورة مركز حي الجناين محافظة السويس، شما مركز أشمون محافظة المنوفية، وأبوشروف ومشندت مركز سيوة محافظة مطروح، وقافلة أخرى في منطقة سمعان أول مركز كفر صقر محافظة الشرقية، يومي 28 و29 مارس.

وأخيراً سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومي 30 و31 مارس في منطقتي أبيس 7 مركز وسط محافظة الإسكندرية، والقادسية مركز الرياض محافظة كفر الشيخ.