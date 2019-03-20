شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «الأمومة والطفولة في مصر القديمة» بمتحف ملوي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة الاحتفال بأعياد الأمومة؛ ينظم متحف ملوي بالمنيا معرضا أثريا مؤقت تحت عنوان «الأمومة والطفولة في مصر القديمة»، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2019.

وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن الأم احتلت مكانة عالية ومتميزة في مصر القديمة مما انعكس في صور المعبودات فكانت الام المعبودة تمثل مكانة عالية بين المعبودات مثل المعبودة إيزيس وحتحور ونفتيس. وسوف يتضمن هذا المعرض مجموعة من القطع الأثرية التي توضح دور الأم في مصر القديمة للمعبودة إيزيس تحمل طفلها حورس.

وأشارت إلى أنه سوف تقام على هامش المعرض مجموعة من الورش لتعليم الطلاب رسم لوحات فنية بالزيت والألوان، تعبيرا عن دور الأم في عيون أبنائها وسيتم عرض تلك اللوحات خلال فترة المعرض.