شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. صندوق الإدمان يحارب تعاطي المخدرات بالفن «آسف يا أمى بوعدك هرجع لنفسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار العمل على مناهضة تعاطي المخدرات، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى فيلمًا تسجيليًا عبارة عن أغنية لمناهضة تعاطي المخدرات تحت عنوان «آسف يا أمى بوعدك هرجع لنفسى وأكون لكِ ابن يشرفك»، وذلك من خلال إبراز حجم الألم ومعاناة الأمهات ودعمهن لأبنائهن خلال فترة علاجهم من الإدمان.

ويتضمن الفيلم أغنية للفنان «آدم» متطوعًا وتحكي رحلة معاناة الأم التي يكون لديها ابن يقع في براثن الإدمان من خلال أصدقاء السوء، وندمه الشديد على ضياع سنوات من عمره، ﻭأنه بمناسبة عيد الأم يقرر هذا الشاب الابتعاد عن أصدقاء السوء والعودة للحياة مرة أخرى كهدية في عيد الأم، من خلال تلقيه العلاج وتحقيق هدفه حتى يكون فخرًا لأمه وأسرته مرددًا «آسف يا أمى لدمعتك ولكل مرة دعيتى ليا في سجدتك.. وبدل ما أكون لكِ ظهر وأبقى لكِ سند.. ضيعت نفسي وعشت كاسر فرحتك.. آسف يا آمي علشان خيبت أملك فيا.. مكنتش خلفك الصالح ولا قد المسؤولية وكنت بضعف قوتك.. آسف علشان ضليت كتير عن سكتك.. بدل ما أكون ليكي فخر وأعطيكي أمل ضيعت حلمك سبت قلبك يتقهر.. آسف يا أمي بوعدك من النهارده هرجع لنفسي وأسعدك وأكون لكِ ابن يشرفك».

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أكدت أن حجم الألم والمعاناة في رحلة الإدمان ودعمهم لأبنائهم خلال فترة علاجهم يجعل من أمهات المتعافين بطلات في ظل المعاناة التي تمر بها أسرة مريض الإدمان بشكل عام والأم بشكل خاص، لافتة إلى أن الأم دائما تمسك بالأمل والتغلب على انكسارها أثناء مرض الابن أو البنت، خاصة أنه مرض قابل للانتكاسة، وتعاملها بتماسك بالغ مع الوصمة المجتمعية السلبية لمريض الإدمان يجعل منهن نماذج مجتمعية تستحق التقدير والاحترام، كما تم إطلاق تنويهات إعلامية لتوعية الأسرة بهذه الأعراض وآليات التعامل معاها، مما يتطلب ضرورة أن تكون الأم واعية للاكتشاف المبكر للتعاطي من خلال حزمة من العوامل والإشارات التي تشير إلى وجود مريض إدمان سواء كانت علامات جسدية أو علامات سلوكية.