شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم محاضرة عن «المباني الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة محاضرة للدكتور سمير العمري، المحاضر بالجامعات الألمانية والبرازيلية والأرجنتينية في إدارة البناء ومطور العديد من البرامج الدراسية في مجال الطاقة المتجددة وممارسات تصميم المباني الخضراء، وذلك لتقديم محاضرة بعنوان «دمج الاستدامة وتصميم المباني الخضراء في المناهج الهندسية».

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وقال الدكتور مصطفى بركة، مدير برنامج الهندسة المدنية بالجامعة الالمانية، إن المحاضرة تم تنظيمها في إطار برنامج اللقاءات العلمية الذي تعقده الكلية لطلابها، وناقشت مفهوم المبنى الأخضر والذي يطلق على الأبنية التي يراعي فيها الاعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل البناء بدءً من مرحلة التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتشغيل والصيانة.

من جهته، ذكر الدكتور سمير العمري، خلال المحاضرة، أن هذه المباني المعروفة بالمستدامة يكون استهلاك الموارد بها موفرة من حيث الطاقة والمياه عن نظيرتها من المباني التقليدية، فهي تتميز بتمتعها بالتهوية الطبيعية واستخدام الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستخدام أنظمة أكثر كفاءة لضخ المياه وإعادة استعمالها مع الحرص على الأخذ في الاعتبار التدابير اللازمه لاستعادة الحياة النباتية بحيث تصبح مبانيها الأفضل في تعايش ساكنيها.

وأشار إلى أن فكرة الإستدامة لا تقتصر على مجال بعينه فهو مصطلح بيئي يصف كيف تبقى النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت، والاستدامة بالنسبة للبشر هي القدرة على حفظ نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل من خلال الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.