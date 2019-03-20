شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «حقوق القاهرة» يطالب في «حوار التعديلات الدستورية» بـ«فتح مدد الرئاسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أستاذ القانون الدستوري، خلال الحوار المجتمعى الخاص بالتعديلات الدستورية المنعقد في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، بـ«ألا يتم اقتصار مدة الرئاسة على فترتين بالتعديلات الدستورية، وأن تكون بلا إطار محدد للمدد، إيمانا بحرية المنافسة، ورأي الشعب النهائي في العملية الانتخابية، مؤكدا أن هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحذون على ثقة الشعب لفترات ولاية كثيرة».

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وأكد عميد كلية حقوق القاهرة أن «التعديلات المقدمة حق دستوري لأعضاء مجلس النواب، ولا يوجد أي إشكالية دستورية بشأنها»، مشيرًا إلى أن «التعديلات الخاصة برفع نسبة المرأة في التمثيل النيابي جيدة ومتوافق عليها إيمانا بالمساواة ودورهم الفعال بالمجتمع».

وأكد على «ضرورة الإيمان بتداول السلطة، ولكن لا بد أن نعي ضرورة أيضا حسن المنافسة التي تتم بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اقتصار مدد الرئاسة على فترات بعينها لا يتماشى مع مبدأ حرية المنافسة، مع وجود المواد الدستورية التي تعني بالمحاسبة السياسية للرئيس، مشيرا إلى أنه يرى أنه لا داع لوجود نائب رئيس جمهورية في التعديلات في ظل وجود رئيس مجلس الوزراء».

وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية أوضح ضرورة المساواة والتنظيم، مشيرًا إلى «ضرورة أن تكون عودة مجلس الشورى بتعديلات تشريعية واختصاصات واضحة».