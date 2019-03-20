شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تقوم بأكبر حركة إعمار للمساجد في تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن أي زاوية تتم إزالتها للصالح العام كضرورة توسعة طريق أو نحوه أو كونها تحجب الرؤية في بعض مسارات السكة الحديد مما بنى دون أي رخص أو تصاريح، سيتم بناء مسجد عوضًا عنها، مضيفة أن وزارة الأوقاف المصرية تقوم بأكبر حركة إعمار للمساجد في تاريخ مصر، إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا.
وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه «فضلًا عن عملها القائم في إحلال وتجديد وصيانة نحو 600 مسجد في وقت واحد، سنعلن خلال أيام بالأسماء عن الإشهار العام والمحلي لإحلال وتجديد بناء 100 مسجد آخر، فضلًا عن الجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بقوة وتيسر إجراءاتها أمام أهل الفضل المحبين لعمارة المساجد».
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